vi söker en frisör

2026-03-26
Vi söker nya medarbetare till Linahar Studio!
Är du kreativ, engagerad och gillar att arbeta med människor?
Vi på Linahar Studio söker nu efter dig som vill bli en del av vårt härliga team!
Vi söker:
Arbetssökande som är intresserade av skönhetsbranschen
Positiva och ansvarstagande personer
Både erfarna och nybörjare är välkomna
Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö
Utvecklingsmöjligheter
Stöd från ett professionellt team
Är du intresserad?
skicka sms till 0765571011
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
via telefon nummer: 07
E-post: info@linaharstudio.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habtu hårstudio AB
(org.nr 559404-5428)
Fjelievägen 9 A Lgh 1401 (visa karta
)
227 36 LUND Jobbnummer
9821058