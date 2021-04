Vi söker en First Line Support Teamleader - Loopia AB - Försäljningsjobb i Västerås

Loopia AB / Försäljningsjobb / Västerås2021-04-12Psst...se hit! Loopia öppnar för första gången upp möjligheten för externa ansökande att visa sitt intresse för rollen som teamleader för First Line Support!Är du bosatt i Västerås? Sugen på att ta ett steg framåt i din karriär? Är en peoples-person och en intuitiv ledare? Råkar du dessutom vara tech intresserad? Då kan du vara den vi söker!Dina arbetsuppgifter i huvudsakRollen som First Line Support teamleader är bred och inkluderar både personal- och resultatsorienterade arbetsuppgifter. I ditt dagliga arbete får du både praktisera dina ledaregenskaper genom att överse den dagliga driften och vässa på dina administrativa färdigheter i statistikföring. Utöver detta är du också den som vid behov ger utmärkt service till våra kunder och som blir närmsta kontakt för våra medarbetare. Du jobbar tätt med First Line Support Manager och ert gemensamma mål är att kontinuerligt förbättra avdelningen - både vad gäller medarbetarnas trivsel och kundernas upplevelse.Vem är du?Du kommer från en bakgrund som gett dig trygghet och vetskap om vad ett gott ledarskap är. Om detta grundar sig i studier eller tidigare arbetslivserfarenheter spelar mindre roll. Du besitter en stor nyfikenhet och vilja att lära dig nya saker. Problem löser du med en klackspark och ditt inre tempo skulle du klassa som högt. Ordet "modig" resonerar väl med dig och att vara initiativstagande är något som kommer naturligt för dig. Du får gärna ha erfarenhet eller intresse av våra affärsområden; webhosting, domännamn och teknisk support. Det viktigaste är dock din personlighet! Du bidrar med positiv energi, teamspirit, hög arbetsmoral och leder med exempel för att få med dig teamet dit du vill.Mer om ossLoopia AB är Sveriges största och snabbast växande webbhotell.Vi på Loopia erbjuder innovativa lösningar för hantering av webbsajter och e-post till både privatpersoner och företag. Vår strävan är att de ska nå ut med sina idéer på nätet samtidigt som vi förbättrar industrin och våra digitala liv genom att höja standarden med pålitliga och hållbara digitala tjänster.Vi är en del av Loopia Group och i Sverige har vi kontor i Västerås, Kramfors och Stockholm. Med 270 medarbetare runt om i Europa har Loopia Group en marknadsledande position i Sverige, Finland och Centraleuropa. I gruppen finns ett flertal ledande varumärken och efter ett antal förvärv har vi nu över 15 varumärken på våra olika marknader.Känns detta som en roll för dig? Ansök idag! Intervjuer sker löpande.CV och personligt brev skickas till alexandra.eriksen@loopia.se 2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-04-19Loopia ABKopparbergsvägen 8 H72130 VÄSTERÅS5686658