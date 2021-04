Vi söker en farmaceut till vår kundservice - The We Select Company AB - Apotekarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos The We Select Company AB

The We Select Company AB / Apotekarjobb / Stockholm2021-04-13Nu har du chansen att söka denna unika tjänst på LloydsApotek! Är du utbildad farmaceut samt brinner för att jobba inom kundservice? Vill du hjälpa våra kunder med att bidra med din kompetens? Ta då denna möjlighet och bli en i teamet hos vår kundservice!2021-04-13I denna unika tjänst kommer du att ingå i e-com teamet, där det är 3 andra medarbetare som jobbar på kundtjänst. Du kommer att bidra med din expertis kompetens kring farmaceutisk rådgivning till våra kunder genom våra egna kanaler så som telefon, mail och chatt. Du kommer hantera receptordrar där kundkontakt behövs, vara med och utveckla och uppdatera rutiner kopplade kring kundservice och e-handeln, samt säkerställa att rutinerna efterlevs. Vid behov kommer du att hantera "vanliga" kundserviceärenden.Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Din arbetsplats kommer att vara på Garnisonen i Stockholm och arbetstider är måndag till fredag kl. 08:00-17:00. Välkommen till ett härligt team som har tätt samarbete och alltid stöttar varandra!Vi söker dig som är legitimerad apotekare eller receptarie och som gärna vill skapa goda relationer både till kunder och kollegor. Du har tidigare erfarenhet av arbete som farmaceut i apotek minst 2 år samt har erfarenhet av kundkontakt.Vi söker dig som har ett stort engagemang och intresse för rådgivning och det är viktigt för dig att varje enskild kund får bästa service. Du är kundorienterad, lösningsorienterad, prestigelös, noggrann, positiv, lugn, ansvarsfull och nyfiken på utveckling samt drivs av att göra skillnad. Du har en god förmåga att bygga förtroendefulla relationer både med kunder och kollegor och trivs med att arbeta i team. Du har lätt för att lära dig att jobba i olika system.Vi erbjuderHos oss på LloydsApotek får du möjligheten att vara med på den spännande resa det innebär att bygga en apotekskedja från grunden. I din roll kommer du ha stor möjlighet att utveckla och påverka arbetssätt inom e-com avdelningen. Du kommer till ett entreprenörsdrivet företag med starka internationella influenser och möjligheter. Vi erbjuder en marknadsmässig lön, bonusprogram och härliga kollegor!Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Stina Rafner, Head of E-commerce på stina.rafner@lloydsapotek.se Skicka in din ansökan redan idag, intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.Välkommen till ett apotek som vågar tänka nytt!LloydsApotek arbetar dagligen för ett friskare Sverige. LloydsApotek öppnade sitt första svenska apotek i Eskilstuna i februari 2010, då under namnet DocMorris. Idag driver företaget 78 fysiska apotek runt om i landet och erbjuder en komplett e-handel med läkemedel och ett brett sortiment inom egenvård. LloydsApotek är ett nytänkande apotek som genom rådgivning och tjänster vill inspirera till att leva ett mer hälsosamt liv. Hos LloydsApotek möter kunden kompetent och välutbildad personal som är experter inom receptbelagda läkemedel, hud och värk.LloydsApotek är en del av McKesson Europe, ett av de ledande internationella tjänsteföretagen inom läkemedels-, apoteks- och hälsovård. McKesson är verksam i 13 länder runt om i världen och sysselsätter cirka 38 000 människor.Sista dag att ansöka är 2021-04-30The We Select Company ABKarlavägen 100a11526 STOCKHOLM5689472