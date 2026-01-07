Vi söker en erfaren fönsterputsare!

Jobbkompaniet Nova AB / Servicepersonaljobb / Karlstad
2026-01-07


Fönsterputsare till Fox Städservice i Karlstad
Vill du ha ett jobb där du får bidra till att skapa rena och trivsamma miljöer? Då kan Fox Städservice vara rätt arbetsplats för dig!
Om jobbetFox Städservice är ett växande företag som erbjuder alla typer av städning - hemstädning, kontorsstädning, trapphusstädning, visningsstädning, byggstädning, flyttstädning och fönsterputsning.
Nu söker vi en fönsterputsare på deltid.
Till en början erbjuds timanställning, med mycket goda möjligheter att gå över till en fast anställningsgrad.
Arbetstiderna är måndag-fredag dagtid.
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du:
Har erfarenhet av professionell fönsterputsning.
Har manuellt B-körkort.
Är noggrann, ansvarstagande och gillar att göra ett bra jobb.
Har inga problem med fysiskt arbete eller tidiga morgnar.
Behärskar grundläggande svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder Möjlighet att utvecklas och växa i ett företag som satsar på kvalitet.
Ett rörligt jobb med olika typer av uppdrag.
En möjlighet att arbeta med andra typer av lokalvård.
En chans till fast anställning över tid.
Ansökan
Skicka ditt CV och personliga brev redan idag! Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om rekryteringenRekryteringsprocessen hanteras av oss på Jobbkompaniet Nova. De som erbjuds anställning blir anställda direkt hos Fox Städservice.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobbkompaniet Nova AB (org.nr 559381-1606), https://jobbkompaniet.com/

Kontakt
Fanny
fanny.hjort@jobbkompaniet.com

Jobbnummer
9670520

