Vi söker en Enhetschef till vårt HVB Munkedal - Nytida AB - Sjukvårdschefsjobb i Munkedal

Prenumerera på nya jobb hos Nytida AB

Nytida AB / Sjukvårdschefsjobb / Munkedal2021-04-07Nu söker vi på HVB Munkedal en Enhetschef för vårt HVB hem för flickor mellan 15-20 år. Anställningen är tillsvidare med 6 månaders provanställning. Vi erbjuder ledarskapsprogram och flera förmåner. Sök tjänsten senast den sista april.Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.Det här får du hos oss:Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation LäraLedarskapsprogram för samtliga blivande chefer via LäraFörmånsportal med rabatter och förmånerCoachande och stöttande chefer nära digEn gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagareKarriär- och utvecklingsmöjligheterVi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag.Om rollenFör oss är det viktigt att du som enhetschef vill vara aktiv i och nära verksamheten. Det är en förutsättning för att du ska kunna vårda och utveckla relationerna med medarbetare, boende, närstående och myndigheter. Genom att finnas i och nära verksamheten, kan du också säkerställa att företagets värderingar, det pedagogiska ramverket och gällande lagstiftning efterlevs på din verksamhet/verksamheter. Du både vill och har förmågan att styra och följa upp verksamheten utifrån företagets mål och ekonomiska ramar. Du jobbar i nära samarbete med verksamhetschef som du direkt rapporterar till. Du ingår i ledningsgrupp tillsammans med andra chefer och verksamhetschef.Du ansvarar för olika delar i det ekonomiska arbetet, arbetsmiljö, personal, kvalité, verksamhets- och marknadsutveckling exempel på arbetsuppgifter enligt nedan;Skapa konkreta mål och upprätta erforderliga rutiner och handlingsplaner.Ansvara för utvecklingssamtal och annan personalplanering.Driva och genomföra förändrings-, kvalitets- och förbättringsarbeten inom verksamheten.Upprätthålla goda relationer med socialtjänst och andra externa kontakterFortlöpande dokumentation enligt gällande lagstiftning.Om HVB MunkedalHVB-verksamheten ligger i en fristående villa i ett lugnt bostadsområde i det lilla samhället Munkedal. Med gångavstånd till Munkedals centrum, samt goda reseförbindelser till såväl kusten som Göteborg och Uddevalla, finns bra möjligheter till studier och sysselsättning i närområdet. I anslutning till huset finns en härlig altan samt en trädgård.HVB Munkedal vänder sig till flickor i åldern 15-20 år. De ungdomar som placeras på Munkedal har ofta:Psykosocial problematik - Riskbeteende och normbrytande beteende - Hög skolfrånvaroUngdomarna kan också ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som försvårar problematiken.På Munkedal arbetar vi utifrån modellen Steg för steg ( https://nytida.se/om-nytida/steg-for-steg/). Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Därför har vi:Bestämda kostvanor - Träning i dygnsrytm - Daglig motion - Systematiserad fritidsträning med exponering för nya aktiviteter - Tydliga rutinerTillsammans med ungdomarna arbetar vi för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del.Vi arbetar både individuellt och i grupp och anpassar arbetet utifrån målgruppen och den enskilde.Som ett led i arbetet med ungdomens fysiska och psykiska hälsa har vi en sjuksköterska i verksamheten.De metoder och förhållningsätt vi arbetar med är:Steg för steg - MI - Lågaffektivt bemötande - Tydliggörande pedagogikFör att skapa förutsättningar för delaktighet hos nätverket är vi transparenta i vårt arbete, samverkan och återkoppling är ett regelbundet inslag.Personalen har veckovis kontakt med vårdnadshavare via telefon eller mail. Vi är behjälpliga med transport och/eller bokning av hemresor för att främja ungdomens relationer med anhöriga. Vi deltar och initierar till regelbundna möten med aktuella personer i nätverket/vårdnadshavare.Arbetsgruppen består av 6 medarbetare utöver enhetschef.För mer information om HVB Munkedal besök gärna vår hemsida; ( https://nytida.se/verksamheter/munkedal-hvb/) Din erfarenhet och kunskapAktivt ledarskap För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Vi utbildar därför samtliga chefer via Läras ledarprogram. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Du är initiativrik och lyhörd för kundens behov och känner en självklar respekt för andra människor.Det är självklart att du som enhetschef lever våra värderingar:Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och har chefer som lyssnar och leder.Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss.Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.Din erfarenhet och kunskap Vi söker dig som har adekvat högskoleutbildning exempelvis socionom, socialpedagog, beteendevetare eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren anser lämplig. Du ska ha erfarenhet från omsorgsverksamhet. Du ska kunna stå på verksamhetens tillstånd gentemot IVO.Du har några års dokumenterad erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag och goda vitsord kring ledarskap. Erfarenhet från arbetet med yngre ungdomar inom SoL och på HVB-hem är ett krav, likaså dokumenterad erfarenhet av arbetsledande befattning. Det är även önskvärt att du har erfarenhet från arbete med utåtagerande barn- och ungdomar, NPF-diagnoser och psykosocial problematik.Du har ett coachande förhållningssätt och vill se dina medarbetare växa och utvecklas i sin yrkesroll. Du gillar att ge och ta emot feedback och bryta ned och arbeta mot uppsatta mål. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder.Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här ( https://team.nytida.se/). För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregist...Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Nytida AB5677311