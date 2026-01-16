Vi söker en Ekonomiassistent
Intaga AB / Ekonomiassistentjobb / Varberg Visa alla ekonomiassistentjobb i Varberg
2026-01-16
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Intaga AB i Varberg
Intagagruppen ägs och drivs långsiktigt av familjen Bengtsson och samtliga av de svenska koncernbolagen är samlade under ett och samma tak i Torpa/Varberg, söder om Göteborg i Sverige. Vi söker en ekonomiassistent att stärka upp vår avdelning i 6 månader med möjlighet till förlängning. Är du vår nya teammedlem?Publiceringsdatum2026-01-16Om tjänsten
Löpande redovisning; daglig hantering av fakturering och betalningar samt bokslutsarbete i slutet av varje period
Stärker upp i revisionsprocess tillsammans med ekonomichef och ekonomiassistenter
Backa upp ekonomichef och delta i projekt
Möjlighet att anpassa tjänsten 50-100%
Dina egenskaper
Du är erfaren inom löpande redovisning, van vid helheten och kan göra självständiga bokslutsuppgifter.
Som person är du prestigelös, ordningsam och strukturerad samt bra på att samarbeta.Kvalifikationer
Relevant utbildning
Erfarenhet av bokföringsarbete
Erfarenhet av Monitor är meriterande
God kompetens i Excel
Svenska flytande i tal och skrift samt bra kunskaper i engelska
Tjänsten tillsätts omgående och rekryteringsarbetet sker därför löpande. Vi undanber kontakt från rekrytering- och bemanningsfirmor.
Vänligen ring Madina Forss på 0340-50 63 23 för mer information, skicka din ansökan snarast till madina.forss@intaga.se
. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Läs mer om varje bolag på respektive hemsidor! www.intaga.se www.manovi.se www.grad-in.se www.cremoboats.se www.cremocarbox.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: madina.forss@intaga.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Redovisningsassistent". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Intaga AB
(org.nr 556645-6280)
Torpa 12 (visa karta
)
432 95 VARBERG Kontakt
Redovisningschef
Madina Forss madina.forss@intaga.se 0340-50 63 23 Jobbnummer
9687228