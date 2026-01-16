Vi söker en Ekonomiassistent

Intaga AB / Ekonomiassistentjobb / Varberg
2026-01-16


Intagagruppen ägs och drivs långsiktigt av familjen Bengtsson och samtliga av de svenska koncernbolagen är samlade under ett och samma tak i Torpa/Varberg, söder om Göteborg i Sverige. Vi söker en ekonomiassistent att stärka upp vår avdelning i 6 månader med möjlighet till förlängning. Är du vår nya teammedlem?

Publiceringsdatum
2026-01-16

Om tjänsten
Löpande redovisning; daglig hantering av fakturering och betalningar samt bokslutsarbete i slutet av varje period
Stärker upp i revisionsprocess tillsammans med ekonomichef och ekonomiassistenter
Backa upp ekonomichef och delta i projekt
Möjlighet att anpassa tjänsten 50-100%

Dina egenskaper
Du är erfaren inom löpande redovisning, van vid helheten och kan göra självständiga bokslutsuppgifter.
Som person är du prestigelös, ordningsam och strukturerad samt bra på att samarbeta.

Kvalifikationer
Relevant utbildning
Erfarenhet av bokföringsarbete
Erfarenhet av Monitor är meriterande
God kompetens i Excel
Svenska flytande i tal och skrift samt bra kunskaper i engelska

Tjänsten tillsätts omgående och rekryteringsarbetet sker därför löpande. Vi undanber kontakt från rekrytering- och bemanningsfirmor.
Vänligen ring Madina Forss på 0340-50 63 23 för mer information, skicka din ansökan snarast till madina.forss@intaga.se. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Läs mer om varje bolag på respektive hemsidor! www.intaga.se www.manovi.se www.grad-in.se www.cremoboats.se www.cremocarbox.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: madina.forss@intaga.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Redovisningsassistent".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Intaga AB (org.nr 556645-6280)
Torpa 12 (visa karta)
432 95  VARBERG

Kontakt
Redovisningschef
Madina Forss
madina.forss@intaga.se
0340-50 63 23

Jobbnummer
9687228

