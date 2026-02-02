Vi söker en effektiv drifttekniker
Drifttekniker - För kund i Malmö
Som drifttekniker säkerställer du en trygg, effektiv och hållbar drift av tekniska system hos vår kund i Malmö. Du kommer att arbeta nära kollegor, förvaltare och externa leverantörer för att säkerställa driftsäkerhet och långsiktig fastighetsförvaltning.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
* Ansvara för daglig drift och underhåll av tekniska system i fastigheter.
* Planera och utföra drift och underhåll.
* Felsöka och åtgärda i värme-, ventilation- och styrsystem.
* Rondera och dokumentera enligt avtal.
* Ha kontinuerlig kundkontakt och service.
* Uppföljning och rapportering i digitala system.
Vi söker dig som:
* Har erfarenhet från fastighetsdrift eller fastighetsteknik.
* Har god kunskap inom driftteknik, VVS, ventilation och styr- och reglerteknik.
* Har god datorvana och kan kommunicera flytande på svenska.
* Har en driftteknikerutbildning eller teknisk gymnasieutbildning.
* Har B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av brandlarm och sprinkler, certifikat för heta arbeten, höghöjd eller SPA, samt kunskaper i engelska.Dina personliga egenskaper
* Social
* Tillitsfull
* Hjälpsam
* Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess:
Detta avser per omgående ett konsultuppdrag som drifttekniker till kund, med goda möjligheter till tillsvidare anställning hos våran kund i Malmö.
Denna rekryteringsprocess hanteras av Hyrpersonal Sverige. Vi tillämpar löpande urval och plockar ner annonsen när tillräckligt många kandidater nått slutskedet. Ett CV krävs vid ansökan. Personligt brev används inte i urvalsprocessen. Urvalstest i personlighet och kognitiv förmåga ingår.
Första urvalet: Selektering av ansökningar
