Vi söker en driven IT-chef till Bilbolaget-koncernen
2025-09-09
Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Bilbranschen befinner sig i en historisk transformation, med digitalisering, elektrifiering och nya affärsmodeller som drivkrafter. Bilbolaget växer i detta landskap, och vi söker nu en strategisk och förändringsdriven IT-chef som vill vara med och forma en koncern för framtiden.
Som IT-chef får du en nyckelroll att tillsammans med verksamheten utveckla koncernens digitala resa. Du ansvarar för att leda, utveckla och modernisera en komplex IT-miljö med över 100 system, sex bolag och 24 anläggningar, i nära samverkan med såväl interna funktioner som externa partners och leverantörer. Du blir en del av ledningsgruppen i Bilbolaget Affärspartner och rapporterar direkt till CFO för koncernen.
Du leder och coachar ditt team, med uppdraget att skapa struktur, samverkan och innovationskraft inom koncernens IT- och digitaliseringsarbete. Rollen innebär både strategiskt och coachande ledarskap, med ansvar för roadmap, arkitektur, säkerhet, leverantörer, budget och systemintegration.
Din Profil
Vi söker dig som vill påverka och som ser digitalisering som en motor för utveckling. Du har god erfarenhet av att leda IT-verksamhet, drivit förändringsresor och har ett strategiskt tänk med operativ förståelse.
Du är en trygg ledare med ett coachande förhållningssätt, van att navigera i organisationer med flera verksamhetsgrenar. Du har en god pedagogisk förmåga och är skicklig på att översätta komplex teknik till konkret affärsnytta. Med ett förtroendefullt och inkluderande förhållningssätt skapar du förståelse och engagemang och bygger broar mellan IT och olika delar av organisationen.
Vi tror att du har:
• Akademisk examen inom IT/systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet
• Flera års erfarenhet som IT-chef eller ledare i liknande roll
• Kunskap inom AI, dataanalys, IT- och informationssäkerhet
• Förmåga att driva förändring och skapa resultat
• Erfarenhet av komplex systemmiljö, gärna i koncernstruktur
• Kunskap inom BI/analysplattformar och datalager
Meriterande:
• Erfarenhet från fordonsbranschen eller återförsäljarverksamhet
Placering: SundsvallOm företaget
Bilbolaget är en av Sveriges största och mest expansiva återförsäljarkoncerner inom fordonsbranschen. Med över 20 anläggningar från Luleå i norr till Norrtälje i söder representerar vi flera av marknadens ledande bilmärken, däribland Volvo Cars, Volvo Trucks, Polestar, Hyundai, Toyota och Lexus.
Vi står mitt i en transformation där teknik och affär går hand i hand. För oss är IT inte en stödfunktion, det är en drivkraft för innovation. Genom att investera i digitala plattformar, datadriven affärsutveckling, automatisering och informationssäkerhet bygger vi en framtidssäkrad koncern.
Vår struktur möjliggör snabba beslut. Vår kultur är entreprenöriell, förändringsbenägen och affärsnära. Vi tror på att ge ansvar till människor med idéer och vilja att driva utveckling.
Hos oss på Bilbolaget Affärspartner är jobbet mer än bara ett jobb - det är en resa mot något större.
Vi skapar affärsnytta som ger sol i magen - varje dag, för våra kunder, kollegor och samhället omkring oss.
Med professionellt och personligt bemötande, specialistkompetenser och genuint engagemang hjälper vi våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet och nå hållbar tillväxt.
Våra värderingar vägleder oss:
• Passionerade - vi brinner för det vi gör och visar det i varje möte.
• Trovärdiga - vi håller vad vi lovar och tar ansvar.
• Omtänksamma - vi ser människan bakom rollen och bryr oss på riktigt.
• Vi gör skillnad - varje dag, varje uppdrag.
Vi söker dig som tror att affärer görs bäst med både hjärta och hjärna - och som vill vara med och forma framtiden.
Kontaktuppgifter
Vill du vara med och bygga framtidens IT-miljö för ett av Sveriges mest framåtlutade bilföretag? Välkommen med din ansökan!
Rekryteringen hanteras av Autorekrytering. Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare June Pärnänen eller Clemens Döring.
Urval sker löpande och intervjuer planeras från början av augusti, men vänta inte med att skicka in din ansökan!
Välkommen till Bilbolaget Ersättning
