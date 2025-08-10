Vi söker en driven fordonslackerare.
2025-08-10
Har du ett öga för detaljer och gillar att se resultatet av ett väl utfört arbete? Vi söker en fordonslackerare med erfarenhet - men framför allt ett ordentligt driv och viljan att utvecklas tillsammans med oss!Publiceringsdatum2025-08-10Arbetsuppgifter
Som fordonslackerare hos oss kommer du att arbeta med både förberedande och avslutande lackeringsmoment. Du kommer att vara en viktig del av vårt team och jobba både i grupp och självständigt, beroende på uppdragets art. Vi erbjuder en varierad arbetsdag i en modern verkstadsmiljö med högt tempo och stort fokus på kvalitet.
Arbetet sker på dagtid.
Arbetsplatsen ligger ett par mil utanför Växjö.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Har viss erfarenhet av lackeringsarbete (utbildning eller tidigare jobb är meriterande)
Är noggrann, ansvarsfull och självgående
Trivs i samarbete med andra, men också klarar av att jobba självständigt
Har B-körkort och tillgång till bil (då arbetsplatsen är belägen utanför Växjö)
Information och kontakt
Arbetet börjar som en visstidsanställning med tanke att övergå till en tillsvidareanställning.
Vid frågor kontakta Viktor Nyström - 0470 348 371
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
