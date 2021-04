Vi söker en distriktsläkare till Stuguns hälsocentral - Region Jämtland Härjedalen, VO Ragunda - Läkarjobb i Ragunda

Region Jämtland Härjedalen, VO Ragunda / Läkarjobb / Ragunda2021-04-08Vill du vara med och utveckla framtidens primärvård? Söker du kompetenta och trevliga arbetskamrater i ett spännande och utmanande arbete? Här är vi! På Stuguns hälsocentral har vi stort fokus på trivsel i personalgruppen. Vi arbetar med hög servicenivå och alltid med patienten i fokus.Stuguns hälsocentral är en välfungerande hälsocentral i miniformat med glesbygdsprofil.Vi har fast personal och arbetar tillsammans som ett team, med fokus på att lösa problem på ett smidigt sätt. Här jobbar läkare, barnmorska, distriktssköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Vi har även en psykosocial enhet samt fysioterapeut.Att arbeta i glesbygd innebär att du får utveckla och utmana din kunskapsnivå under lagom belastade förhållanden eftersom man får behandla många olika tillstånd. Det kan beskrivas lite som ett detektivarbete där man också får slutbehandla många fler tillstånd än i storstan.Inom området finns även en hälsocentral av lite större format, belägen i Hammarstrand, samt en välfungerande distriktssköterskemottagning i Bispgården. Ovanstående enheter ingår i vårt primärvårdsområde och ett gott och upparbetat samarbete finns.Med hjälp av E-hälsa ser vi stora utvecklingsmöjligheter i primärvården och då särskilt i glesbygd. Just nu arbetar vi inom primärvårdsområdet med flera spännande och utmanande projekt för att utveckla moderna IT- lösningar som underlättar vårt arbete med patienter. Där ingår bl.a. mottagningsbesök med läkare på distans, men också ett digitalt egenvårdsstöd riktat främst mot våra kroniskt sjuka patienter.Stugun är beläget naturskönt vid Indalsälven och här finns skidspår, slalombacke, butiker, café, löpslingor, ett nybyggt dagis samt låg-, mellan- och högstadieskola. Hälsocentralen ligger ca 5 mil från Östersund och 15 mil från Sundsvall, med goda förbindelser åt båda håll. I närområdet finns många vackra byar med goda möjligheter att både hyra och köpa hus till en rimlig kostnad.Här är både enkelt och gott att leva! Det finns möjlighet till älg- och småviltsjakt i Ragunda för dig om du skulle vara intresserad.2021-04-08Vi behöver en fast läkare på plats och tillsammans ska vi bli tre distriktsläkare samt ST-läkare inom området. Ditt uppdrag är att ansvara för 1 100 av våra cirka 5 000 listade medborgare. Det är ett stort geografiskt område i förhållande till antalet listade patienter, vilket påverkar vad patienter söker för och ibland ställs man också inför akuta medicinska situationer.Vi har flera särskilda boenden inklusive korttidsplatser med nära och välfungerande samarbete med kommunens sköterskor. Vi har också ambitionen att arbeta mera med hembesök. Utefter eget intresse kan du få arbeta med MHV, BHV eller Säbo.Handledning av utbildningsläkare och läkarkandidater ingår i uppdraget.Som distriktsläkare uppmuntras du att driva flera spännande och utvecklande uppdrag, till exempel att vara med och utveckla Nära vård för patienten. Vi uppmuntrar också till att delta i de fortbildningsdagar som ges av regionen samt möjlighet att delta i FQ grupp.Vi erbjuder individuella och flexibla lösningar och du kommer att kunna ha ett stort inflytande över ditt eget schema så att du får ut det mesta av både arbetet och fritiden. Arbetstiden är vardagar med möjlighet till vissa beredskapspass i månaden för aktuellt beredskapsområde.Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin med goda kunskaper i svenska språket.Vi ser gärna att du har intresse, kunskap och erfarenhet av glesbygdsmedicin.Handledarutbildning är meriterande.Erfarenhet krävs.ÖVRIGTSpråknivå vid ankomst: Helst C 1 nivå.Lön under provanställning max 6 mån:Alt A: Om du har språkstudier upp till C1 på deltid kombinerat med arbete på deltid.Alt B: Om du redan uppnått C1-nivå i språk och har svensk legitimation vid arbetsstart.Lön efter provanställning:Baseras på kompetens, tidigare erfarenhet och Region Jämtland Härjedalens lönebild. Årlig revision.Vill du veta mer om jobbet är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidHeltid eller deltid. Vi erbjuder individuella och flexibla lösningar. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-09Region Jämtland Härjedalen, VO Ragunda5677579