Vi söker en Category Lead - Göteborg
Vår kund, ett internationellt bolag inom tillverkningsindustrin, behöver förstärka sitt Procurement Operations-team med en erfaren Category Lead. Rollen omfattar ansvar för inköp av direktmaterial kopplat till produktion samt att säkerställa en stabil och hållbar leverantörskedja globalt och lokalt. Du kommer att arbeta i en internationell matrisorganisation med många intressenter och spela en central roll i att stödja produktionsflöden och bidra till framgångsrika marknadslanseringar.
Arbetsuppgifter Som Category Lead kommer du att:
Driva och utveckla inköpskategorier inom direktmaterial.
Bygga och upprätthålla en robust leverantörsbas och säkerställa leveranskedjans stabilitet.
Förhandla och utveckla affärsrelationer med globala leverantörer.
Samarbeta tätt med globala och regionala Procurement-team samt andra nyckelintressenter.
Bidra till att vidareutveckla framtida processer och arbetssätt inom organisationen, samtidigt som du hanterar dagliga behov.
Kravprofil (ska-krav)
Akademisk examen.
Minst tre års erfarenhet av inköp, gärna med fokus på direktmaterial.
Vana av att arbeta i en komplex matrisorganisation.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande erfarenheter
Tidigare arbete med globala leverantörsrelationer.
Stark förhandlingsvana i internationella sammanhang.
Erfarenhet från tillverkande industri.
Strategisk och analytisk med förmåga att se helheten.
Samarbetsinriktad och flexibel i ditt arbetssätt.
Kommunikativ, förtroendeingivande och trygg i förhandlingssituationer.
Tillträde och ansökan:
Start: 1 november 2025 eller enligt överenskommelse
Slut: 31 oktober 2026, med möjlighet till förlängning upp till 12 månader
Omfattning: Heltid, 39 timmar/vecka
Placering: Göteborg. Första månaden på plats 100%, därefter möjlighet till distansarbete upp till två dagar per vecka.
Kontaktperson: 0790 062 711
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.
