Vi söker en bilmekaniker - Bilmäklaren i Jönköping
Bilmäklaren i Värnamo AB / Maskinreparatörsjobb / Jönköping
2025-11-03
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Hej!
Vi på Bilmäklaren /HedBil söker nya medarbetare till vår anläggning i Jönköping!
Körkort är en fördel. Tjänsten finns i Jönköping
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta:
Kundkontakt och service
Assistera i verkstaden
Leverera bilar till kunder
Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss gärna via e-post: info@hedbil.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: info@bilmaklare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilmäklaren i Värnamo AB (org.nr 559032-3548)
Bilmäklaren
9586116
9586116