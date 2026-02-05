Vi söker en bilmekaniker - Bilmäklaren i Jönköping

Bilmäklaren i Värnamo AB / Maskinreparatörsjobb / Jönköping
2026-02-05


Hej!
Vi på Bilmäklaren /HedBil söker nya medarbetare till vår anläggning i Jönköping!
Körkort är en fördel. Tjänsten finns i Jönköping
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta:
Kundkontakt och service
Assistera i verkstaden
Leverera bilar till kunder

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss gärna via e-post: info@hedbil.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: info@bilmaklare.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bilmäklaren i Värnamo AB (org.nr 559032-3548)

Arbetsplats
Bilmäklaren

Jobbnummer
9725303

