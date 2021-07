Vi söker ekonomiassistent med starkt medlemsfokus - Skpf-Svenska Kommunalpensionärernas Förbund - Ekonomiassistentjobb i Stockholm

Skpf-Svenska Kommunalpensionärernas Förbund / Ekonomiassistentjobb / Stockholm2021-07-05SKPF Pensionärerna, landets tredje största förbund för pensionärer, är en offensiv organisation som under de gångna åren har utvecklat verksamheten och höjt ambitionsnivån. Förbundsledningen tar, tillsammans med ett serviceinriktat kansli, sikte mot framtiden för att bli ännu vassare. En långsiktig strategisk plan har tagits fram och omsätts nu i praktisk handling. Det förutsätter koll på ekonomin, ordning och reda.Därför behöver vi förstärka kansliets ekonomikompetens och stödet till förtroendevalda, främst förbundskassören. Vi söker därför en ekonomiassistent. I den delen har vi behov av en duktig person på halvtid.Vårt förbund byggs av medlemmarna. SKPF stärker nu det stöd vi ger både nya och befintliga medlemmar. Den andra delen av tjänsten omfattar därför uppgifter som telefonkontakter med medlemmar och våra lokala avdelningar och distrikt. Tjänsten innebär att Du rapporterar till kanslichefen.Det är dig vi sökerVi söker dig som i en roll som ekonomiassistent gillar att arbeta med bokföring, bokslut, budgetunderlag och resultatrapporter, deklarationer samt underlag för årliga ekonomiska rapporter och årsredovisningar.Du ska se god ordning och reda på ekonomin som självklart och ha goda kunskaper om hur detta skapas och upprätthålls. Du förstår vikten av tydliga, analytiska underlag till de förtroendevalda. Till rollen söker vi dig som har eftergymnasial utbildning inom ekonomi och redovisning, alternativt likvärdiga kunskaper som du fått genom praktiskt arbete. Vi vill att du har erfarenhet av arbete i en ideell organisation och förstår en demokratiskt styrd organisation.Som person känner du att våra ledord inspirerar: Ansvar, Proffsighet, Samarbete och Handlingskraft. Du trivs i en operativ roll men har också förmågan att ha ett strategiskt och långsiktigt perspektiv. Det är lätt att samarbeta med dig och du vet hur man förklarar det komplexa på ett tydligt sätt. Eftersom vi är ett litet kansli är du också beredd på att hoppa in och göra insatser där det för tillfället behövs.Tjänsten är på heltid, 50% ekonomiassistent och 50% för handläggning av medlemskontakter. Vi tillämpar kollektivavtal och sex månaders provanställning. Din arbetsplats blir i Stadshagen i Stockholm. Tillsättning så snart som möjligt efter semestrarna. Vi räknar med att intervjuer sker under augusti.Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev via e-post till info@skpf.se . Urval sker löpande och vi ser fram emot din ansökan senast den 13 augusti 2021.För mer information gå in på vår hemsida www.skpf.se eller kontakta kanslichef Peter Andersson, tel; 070-914 14 91 eller förbundskassör Lars-Inge Larsson tel; 070-372 35 44. Facklig kontaktperson Liselotte Lindstedt tel; 070-533 70 44.2021-07-05Sista dag att ansöka är 2021-08-13Skpf-Svenska Kommunalpensionärernas FörbundFranzéngatan 410432 STOCKHOLM5845823