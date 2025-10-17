Vi söker dig som vill arbeta på fast schemarad
Prima omsorg i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vellinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vellinge
2025-10-17
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima omsorg i Norden AB i Vellinge
, Malmö
, Eslöv
, Tomelilla
, Laholm
eller i hela Sverige
Prima omsorg i Norden AB är en assistansanordnare som strävar efter att hålla högsta tänkbara kvalitet på utförandet av assistansen. Vår målsättning är alltid högsta möjliga livskvalitet för de assistansanvändare som valt oss som anordnare. Vägen dit är utbildning och handledning. Det är vi övertygade om. Därför kan du som medarbetare hos Prima Omsorg förvänta dig att få mycket nyttig kunskap och kontinuerlig handledning kring dina arbetsuppgifter.
Assistansanvändaren är en charmig och glad tjej som gillar långa promenader, musik och att du bjuder på dig själv. Vid vissa aktiviteter så som utflykter, shopping och restaurangbesök är ni alltid två, då har hon dubbelassistans. Du kommer att få individanpassad introduktion i alla delar kring kundens hjälpbehov och rutiner och utbildning oavsett tidigare erfarenheter. Hon är snart vid 20 års åldern och bor hemma med sin familj. Hon tillhör autismspektrumtillstånd och har epilepsi.
I denna tjänst behöver du hjälp henne och stödja med alla vardagliga sammanhang. I arbetet ingår det att vara aktiv och påhittig med henne och vi söker dig som kan vara motorn i hennes vardag. För att lyckas i denna tjänst behöver du vara driven men även också kunna bjuda på dig själv. I rollen ingår det att hjälpa henne med mat, personlig hygien, kommunikation, aktiviteter etcetera.
Om du har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent, av autism, epilepsi, lågaffektivt bemötande och/eller AKK så är det en merit men inte avgörande. Det viktiga är att du har egenskaper som är de rätta för yrket och att du kan vara både inkännande, ordningsam, kunna planera och ta initiativ och samtidigt ha en stor portion humor och värme. Du har en stor respekt för allas rätt att leva sitt liv och du ser att ditt arbete gör det möjligt.
Meriterande erfarenheter
• Erfarenhet av lågaffektivt bemötande
• Erfarenhet av AKK
• Erfarenhet av Epilepsi
• Erfarenhet av Autism
• Flytande svenska i tal och skrift
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård.
Tjänsten är på cirka 75 procent men det finns även chans till mer men även mindre. Vi har även rullande schema. Du arbetar ungefär varannan helg. Varje pass är mellan 8 och 10 timmar. Tjänsten gäller start omgående, så du är varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Prima omsorg i Norden AB
(org.nr 559423-4840) Arbetsplats
Prima Omsorg i Norden AB Kontakt
Karvan Chian 0722829325 Jobbnummer
9561936