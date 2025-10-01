Vi söker dig som vill arbeta extra i Västerås!

Vi söker nu personal till vår kunds biltvätt i Västerås. Är du studerande eller har ett deltidsjobb på minst 50%? Behöver du ett extrajobb vid sidan om? Då har vi det perfekta extrajobbet till dig! Du kommer att bli anställd av Arena Personal och jobba deltid på en biltvättstation i Västerås med start omgående. Arbetstiderna är belagda 13:00-18:00 på vardagar och 10:00-15:00 på helger. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och där ser vi gärna att du är: • Trevlig - Serviceminded - Samarbetsvillig - Ansvarsfull Körkort B är ett krav för tjänsten. Tillsättning sker löpande!