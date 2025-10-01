Vi söker dig som vill arbeta extra i Västerås!

Arena Personal Sverige AB / Servicepersonaljobb / Västerås
2025-10-01


Vi söker nu personal till vår kunds biltvätt i Västerås.
Är du studerande eller har ett deltidsjobb på minst 50%? Behöver du ett extrajobb vid sidan om? Då har vi det perfekta extrajobbet till dig!
Du kommer att bli anställd av Arena Personal och jobba deltid på en biltvättstation i Västerås med start omgående. Arbetstiderna är belagda 13:00-18:00 på vardagar och 10:00-15:00 på helger.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och där ser vi gärna att du är:
• Trevlig - Serviceminded - Samarbetsvillig - Ansvarsfull
Körkort B är ett krav för tjänsten.
Tillsättning sker löpande!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/

Arbetsplats
Arena Personal

Kontakt
Amanda Ek
amanda.ek@arenapersonal.com
0790068362

Jobbnummer
9535734

