Vi söker däckpersonal till Liljas Växjö!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Servicepersonaljobb / Växjö
2025-09-19


Liljas Växjö söker en pålitlig och arbetsvillig konsult till höstens däckbytessäsong. Uppdraget pågår från mitten av oktober till slutet av november och innebär fysiskt och varierande arbete i en välrenommerad bilverkstad.

Som däckpersonal kommer du att arbeta praktiskt med:
• Däckskifte och montering
• Kontroll av lufttryck och däckens skick
• Hantering och sortering av hjul i däckhotell
• Kontakt med kunder och kollegor för att säkerställa smidiga byten

Vi erbjuder
• Säsongsanställning under höstens intensiva period
• Arbete på en etablerad verkstad med fokus på kvalitet och service
• En arbetsmiljö med engagerade kollegor
• Konkurrenskraftiga villkor

Vill du vara en del av Liljas Växjö och bidra till en tryggare vintersäsong för deras kunder? Ansök redan idag!

DETTA SÖKER VI

Vi tror att du
• Är händig, serviceinriktad och gillar att ta i när det behövs
• Arbetar noggrant och effektivt även under högre tempo
• Har en positiv inställning och trivs med att vara en del av ett team

Krav och meriter
• B-körkort är ett krav
• Truckkort är meriterande
• Tidigare erfarenhet av fysiskt arbete eller bilservice är en fördel

OM FÖRETAGET

Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Team Växjö
vaxjo@studentconsulting.com

Jobbnummer
9518495

