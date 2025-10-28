Vi söker Biträdande rektor
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål.
Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat.
Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Drottning Blankas Gymnasieskola i Nacka startades 2020 och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom följande program, Ekonomi, Samhälle, Teknik, El- energi, Vård, Frisör, Stylist och försäljning och service. Skolan har cirka 800 elever och 60 medarbetare.
Biträdande rektor till Drottning Blankas Gymnasieskola i Nacka
Vill du leda en unik skola tillsammans med en driven, nyfiken och stabil ledningsgrupp och personal.
Tror du, precis som vi, att skolutveckling är något som görs gemensamt med tydligt kommunicerade mål? Är du en erfaren skolledare med driv och engagemang?
Då kan detta vara rätt uppdrag för dig!
Vi söker en engagerad biträdande rektor som vill vara med och utveckla Drottning Blankas Gymnasieskola i Nacka.
Om oss
Vi har fokus på hög kvalitet i undervisningen och arbetar tillsammans med elever och lärare för att skapa och erbjuda den optimala lärandesituationen för samtliga elever. Skolan har på bara några få år etablerat sig som ett naturligt val för elevers gymnasiestudier. Vi är en skola som lever efter DBGYs motto "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", vilket är något som inte minst syns i ledningsgruppen. Du kommer att ingå i en ledningsgrupp om en rektor, två biträdande, en administratör samt samarbete med programlagsledare på regelbunden basis. Vill du vara en del av en utvecklande, spännande och glädjefylld arbetsplats - då är vi rätt skola för dig.
Vad innebär det biträdande rektorsuppdraget hos oss?
Som biträdande rektor hos oss på DBGY Nacka arbetar du tätt och prestigelöst med övriga i ledningsgruppen och personalgruppen. Du har ett uttalat personal- och programansvar men vi ser det här som ett tillsammans-arbete.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Leda och utveckla skolan utifrån gemensamt satta mål.
• Skapa en trygg och inspirerande skolmiljö för både elever och medarbetare.
• Driva skolans utveckling genom tydligt och närvarande ledarskap.
• Vidareutveckla skolans pedagogiska strategi, rutiner och skolkultur för att säkerställa en stark och hållbar verksamhet.
Vem söker vi?
Du har förmågan att inspirera, engagera och få personalens och elevernas förtroende. I ditt ledarskap är du nyfiken, relationell och ödmjuk. Undervisning och undervisningsutveckling är en naturlig del av ditt uppdrag. Du är engagerad och intresserad av samarbete med kollegor och att arbeta för en långsiktig skolutveckling.
Vi söker dig som har erfarenhet av skolledning med personalansvar och som kan vara en trygg, tydlig och kommunikativ del i skolans utveckling framåt. Du är en god organisatör med fokus på att skapa en attraktiv skola där elever och medarbetare trivs. Du har förmågan till att både fatta snabba beslut och att vara reflekterande och tänka strategiskt. Du trivs med att vara synlig i verksamheten och genom att vara en god förebild lockar du fram det bästa hos medarbetare och skapar förutsättningar för utveckling inom verksamheten.
Meriterande om du har tidigare erfarenhet av schemaläggning.
Vad erbjuder vi?
En möjlighet att få vara en del i att forma en verksamhet som genomsyrats av snabb tillväxt. Vi är en väletablerad skola med gott rykte där du kan få chansen att sätta din prägel på verksamheten framåt.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Övrigt:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start så snart som möjligt. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Pamilla Carlén pamilla.carlen@dbgy.se
