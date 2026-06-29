Vi söker bilvårdare
Koche Zk Bilcenter AB / Städarjobb / Linköping Visa alla städarjobb i Linköping
2026-06-29
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Vi söker en noggrann och driven bilvårdare som vill vara med och leverera toppservice.
Som bilvårdare kommer du att arbeta med tvätt, rekonditionering och lättare interiörrengöring av personbilar och lätta transportfordon.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
Handtvätt av bilar, invändig rengöring och dammsugning, polering och vaxning
Vi söker dig som
Är noggrann, effektiv och har öga för detaljer
Gillar att arbeta praktiskt och är inte rädd för att ta i
Trivs med att jobba både självständigt och i team
Behärskar svenska i tal
Har B-körkort (krav) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: info@kochebil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Koche ZK Bilcenter AB
(org.nr 559047-4697)
Linghemsvägen 20 (visa karta
)
582 72 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Koche Zk Bilcenter AB Jobbnummer
9983264