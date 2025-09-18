Vi söker Arbetsledare EL

ELinked AB / Installationselektrikerjobb / Västerås
2025-09-18


Visa alla installationselektrikerjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos ELinked AB i Västerås, Eskilstuna, Enköping, Köping, Uppsala eller i hela Sverige

Vi söker en arbetsledare inom elbranschen

Är du en erfaren elektriker med känsla för struktur, ansvar och ledarskap? Vi söker nu en arbetsledare till ett uppdrag hos en av Sveriges ledande aktörer inom elinstallation och tekniska lösningar med långsiktiga projekt inom både service, entreprenad och infrastruktur.


Om rollen

Som arbetsledare får du en nyckelroll i att driva både små och stora projekt framåt. Du kommer arbeta nära projektledare och montörer, och ansvara för att det dagliga arbetet flyter på både ute på fältet och administrativt.

Publiceringsdatum
2025-09-18

Arbetsuppgifter
Ansvara för daglig arbetsledning på projekt

Föra dagbok, hantera dokumentation och enklare administration

Ta ut mått och planera installationer

Ta emot och hantera beställningar och leveranser

Koordinera med beställare, leverantörer och underentreprenörer

Se till att projekt följer tidplan, kvalitet och säkerhetskrav



Kvalifikationer
Vi söker dig som:

Har minst 4-5 års erfarenhet som arbetsledare

Har erfarenhet av både små och stora projekt

Är noggrann, självgående och van vid att ta ansvar

Trivs i en roll där du kombinerar praktiskt arbete och administration

Har B-körkort

Meriterande om du har:

Vana av att arbeta med digitala dagböcker, projektsystem eller liknande



Vi erbjuder:

Tillsvidareanställning med marknadsmässig lön

Kollektivavtal (Installationsavtalet) med trygga villkor

Resor/traktamente enligt avtal

Personlig arbetstelefon och dator/surfplatta vid behov

Tjänstepension, försäkringar via Fora

Friskvårdsbidrag och tillgång till gym

God arbetsmiljö och återkommande sociala aktiviteter



Vem är du?

Du är en praktiskt lagd problemlösare som trivs i tekniskt krävande miljöer.

Som person är du självgående, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga

Du arbetar strukturerat och ser säkerhet som en självklarhet.

Så ansöker du
Urval sker löpande - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.Välkommen till eLinked - där din kompetens gör skillnad!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
eLinked AB (org.nr 559191-1622), https://elinked.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Sevgi Yilmaz
sevgi@recman.elinked.se

Jobbnummer
9516115

Prenumerera på jobb från ELinked AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos ELinked AB: