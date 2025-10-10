Vi satsar! Enhetschefer till hemtjänsten
Partille kommun har idag 41 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Vi är en kommun som satsar! Hemtjänsten förstärks nu med ytterligare en enhetschef. Vi vill skapa ännu bättre förutsättningar för att möta framtidens behov och utmaningar inom äldreomsorgen, både för våra brukare och medarbetare.
Äldreomsorgen i Partille kommun är en del av vård- och omsorgsförvaltningen och omfattar både hemtjänst och särskilt boende. Hemtjänsten består i dag av fyra enheter som leds av sex enhetschefer, och nu utökas organisationen med en sjunde chefstjänst. En av utannonserade tjänsterna är en utökning, den andra avser en befintlig vakans.
Hos oss finner du ett nära samarbete mellan enheterna och vi befinner oss i en spännande fas där vi rustar oss för framtiden. Utvecklingen inom hemtjänsten drivs bland annat av en växande målgrupp, digitalisering och kompetensförsörjning. Vi arbetar aktivt med att utveckla verksamheten för att kontinuerligt erbjuda god kvalitet och trygghet för våra brukare.Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
Vi satsar! Vill du vara med? Hos oss är du med i utvecklingen av en modern, hållbar och framtidsfokuserad hemtjänst. Vi arbetar dagligen med formandet av en hållbar verksamhet, där både medarbetare och brukare står i centrum och där vi tillsammans möter framtidens utmaningar. Du kommer till en organisation där vi även medvetet satsar på enhetschefers förutsättningar att leda och utveckla verksamheten.
Ditt fokus är hemtjänstens verksamhetsområde, antingen som enhetschef till Centrums hemtjänst eller Björndammens hemtjänst. En friskhetsfaktor som våra enhetschefer lyfter i dag är att vi arbetar utifrån ett delat ledarskap per enhet. Detta innebär att du kommer att arbeta tillsammans med en kollega med delat ansvar för en enhet. Ansvarsfördelning skapas med dig och kollega på plats. Tillsammans har ni ett ansvar för ett 40-tal medarbetare.
Du har mål, budget- och personalansvar samt leder verksamheten framåt utifrån lagstiftning, ramar och riktlinjer. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp för äldreomsorg med avdelningschef samt enhetschefer där du aktivt bidrar till utveckling av hela vår äldreomsorg. Med närvaro och ett lyhört ledarskap uppmuntrar du till medarbetarengagemang och utveckling. Det är korta beslutsvägar med närhet till ledning och styrning vilket ger stor möjlighet att kunna påverka.
I Partille erbjuds du som enhetschef även ett nära och relationellt samarbete med olika kommunövergripande stödfunktioner inom HR, ekonomi, bemanningscenter, rekryteringscenter med flera. Kopplat till din enhet har du eget administrativt stöd, omsorgshandelare, centraliserad schemaläggning samt utökat stöd vid rekrytering. Hos oss blir du en del av ett nyfiket och framåtblickande team som arbetar tillsammans för att möta framtidens äldreomsorg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom vård och omsorg, socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. För att hantera komplexiteten i uppdraget krävs att du har tidigare erfarenhet från en enhetschefsroll eller likvärdig roll. Har du tidigare erfarenhet som enhetschef inom hemtjänst är det meriterande.
Som enhetschef hos oss står du för ett tydligt, modernt ledarskap vilket innebär att du har förmåga att lyssna, inspirera och engagera din omgivning. Med mod tar du initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat som visar att du vill fortsätta utveckla hemtjänsten i Partille. Det faller sig naturlig för dig att driva utvecklingsfrågor och att bidra till samarbete för att skapa goda relationer med såväl våra brukare, dess anhöriga som medarbetare. Genom ditt agerande bidrar du till att skapa medarbetarengagemang där medarbetarna ges bästa förutsättningar för att möta de utmaningar samt den flexibilitet som verksamheten kräver.
Vill du vara med på vår förändringsresa? Varmt välkommen med din ansökan!
