Vi letar efter en vass CNC-operatör

Om rollen Som CNC-operatör hos vår kund är du navet i produktionskedjan. Det här är inget jobb där man bara trycker på en grön knapp och lutar sig tillbaka - här krävs det att du är på tårna, har full koll på bearbetningsprocessen och säkerställer att varje tillverkad detalj håller exakta mått. Arbetet är förlagt på skift, vilket ställer krav på att du trivs med varierande arbetstider och är bra på att planera din vardag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Riggning, inställning och övervakning av CNC-maskiner.
Löpande och noggranna kvalitetsmätningar - vi kompromissar aldrig med måttoleranserna!
Verktygsbyten, felsökning och enklare maskinunderhåll vid driftstopp.
Daglig rapportering och dokumentation av produktionen.
Vem är du? Vi letar inte bara efter ett imponerande CV, vi letar efter rätt inställning. Du är personen som har huvudet på skaft, ser vad som behöver göras och agerar proaktivt istället för att vänta på att någon annan ska lösa problemet.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är:
Kvalitetsfokuserad: Du har ett absolut öga för detaljer och en stark yrkesstolthet. "Good enough" existerar inte i din värld.
Ansvarstagande: Du är en pålitlig lagspelare som kommer i tid och tar stort ansvar för både din maskin och dina kollegor.
Tekniskt driven: Du gillar problemlösning, har lätt för att läsa ritningar/instruktioner och har en genuin förståelse för maskinteknik.
Krav för tjänsten:
Körkort: Minst AM- eller B-körkort (krävs för att kunna ta sig till arbetsplatsen).
Utbildning: Fullständig gymnasieutbildning.
Språk: Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift (ett absolut krav för säkerhetsföreskrifter och instruktioner).
Arbetstider: Du har möjlighet och vilja att arbeta skift.
Hälsa (Härdplast): Din säkerhet är vår högsta prioritet. Eftersom arbetet kan innebära hantering av och arbete i miljöer med härdplaster, är det ett krav att du genomgår en lagstadgad läkarundersökning och erhåller ett godkänt tjänstbarhetsintyg innan anställning.
Ett stort plus i kanten (Meriterande):
Du har truckkort.
Du har tidigare erfarenhet av CNC-bearbetning, processindustri eller annan tillverkande industri.
Vad erbjuder vi? Hos Pauder & People blir du aldrig bara en siffra i statistiken. Vi är genuint måna om våra konsulter och lägger stor vikt vid att du ska hamna på en arbetsplats där du både trivs och utvecklas. På din nya arbetsplats väntar en spännande miljö, härlig gemenskap och goda chanser att bredda din kompetens.
Vi strävar efter en trygg arbetsplats för alla. Som ett led i vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess genomför vi därför bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater.
Låter detta som din nästa utmaning? Maskinerna står redo och vi vill ha in dig i teamet! Urvalet sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
