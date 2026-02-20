Vi expanderar! Städ & Servicevärd sökes med placering Åhus
Furuboda Assistans AB / Städarjobb / Kristianstad Visa alla städarjobb i Kristianstad
2026-02-20
Om arbetsplatsen
Nystartade Furuboda Städ & Seniorservice växer! Här bygger vi en verksamhet där kvalitet, hållbarhet och omtanke går hand i hand för våra kunder, vår personal och för samhället omkring oss. Hos oss blir du en del av ett starkt team där engagemang, ansvar och gemenskap inte bara är ord, utan grunden till allt vi gör.
Genom att välja oss stöttar du samtidigt ett arbete som gör verklig skillnad för personer med omfattande funktionsnedsättningar. För oss är hållbart företagande inte ett ord - det är grunden i allt vi gör.
Vill du vara med från start och skapa något betydelsefullt? Sök vår lediga tjänst idag - och bli en del av något större!Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en pålitlig, noggrann och engagerad lokalvårdare till vår nya verksamhet. Ditt uppdrag blir att ansvara för att våra kunders hem och/eller företagslokaler hålls rena och trivsamma för både kunder och personal. Arbetet sker självständigt och i nära samarbete med andra kollegor inom verksamheten. Du kommer i huvudsak utgå ifrån Åhus, men ibland startar/avslutar du din arbetsdag i Degeberga, Kristianstad eller Tollarp.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Städning av företagskunders lokaler samt privatpersoners hem. Städning sker enligt fastställt schema och rutiner
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Bemöta kunder på ett professionellt och lösningsfokuserat sätt
Bidra till gemenskap och engagemang till verksamheten
Tjänsten är en del av uppbyggnaden av vår nya verksamhet, vilket innebär att du får vara med från början och påverka rutiner och arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lokalvård eller liknande arbetsuppgifter
Är ansvarstagande, effektiv och noggrann i ditt arbete
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Har goda kunskaper inom det svenska språket
Har körkort B samt kan cykla.
Inte har några bekymmer med att utföra städ hos kunder som har husdjur
Meriterande är om du har:
Utbildning inom städ eller lokalvård
Erfarenhet från arbete inom omsorgsverksamhet eller annan serviceverksamhet
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Som anställd på Furuboda Städ & Seniorservice blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och följer rådande branschnormer. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638) Kontakt
HR-chef
Johanna Lövqvist johanna.lovqvist@furuboda.se 044-7814859 Jobbnummer
9753489