Veterinär till Huskvarna
Statens Jordbruksverk / Veterinärsjobb / Jönköping Visa alla veterinärsjobb i Jönköping
2026-02-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Jordbruksverk i Jönköping
, Vaggeryd
, Falköping
, Värnamo
, Tibro
eller i hela Sverige
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
Här i Huskvarna arbetar vi med bokade smådjursbesök på mottagningen och stordjur i fält, både planerad verksamhet och akuta fall. Våra fältbilar står i ett stort, fint varmgarage i direkt anslutning till kliniken vilket innebär att du snabbt och enkelt kan packa din bil och förbereda din fältresa. Arbetet är många gånger självständigt och varierande vilket innebär att du utför alltifrån enklare behandlingar till mer avancerade ingrepp och djurskyddsfall. Till stöd finns dina kollegor och våra överveterinärer. Du har alltid någon att konsultera.
Vi sitter i nyrenoverade fräscha lokaler med moderna och välutrustade behandlingsrum, digital röntgen, lab, operationsutrustning och fint hund- och kattstall med mycket mera. Kliniken är belägen i Huskvarna som är en del av Jönköping med närhet till Vätterns strand, naturområden och sjöar.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Dina viktigaste arbetsuppgifter hos oss på Distriktsveterinärerna är att bidra som en i teamet i vårt dagliga kliniska arbete och att på din egen nivå bidra till mottagningens gemensamma utveckling. Har du en specialkompetens eller ett specialintresse vill vi gärna lyfta fram det på bästa sätt. Din introduktion på arbetsplatsen kommer skräddarsys efter din kompetens och erfarenhet samt intresseområde.
Vid en anställning hos oss tar du del av Distriktsveterinärernas egna kompetensutvecklingsprogram där du kontinuerligt ges möjlighet att delta och fördjupa dina kunskaper. Utbyte av erfarenheter sker inom organisationen i till exempel Distriktsveterinärernas Hästarbetsgrupp och Nötarbetsgrupp. Vi har beredskap dygnet runt, året om, vilket innebär att natt- och helgarbete är en del av tjänsten. Ibland jobbar du själv men du är aldrig ensam.
Som veterinär hos oss har du möjlighet att arbeta brett och omväxlande med alla djurslag men det finns också utrymme att utveckla sig inom ett specifikt område. Vi eftersträvar ständigt en hög kvalitet i det vi gör så vi lär gärna av varandra och delar med oss av vår kunskap och erfarenhet. Alla är lika viktiga och alla bidrar till att vår arbetsplats är trivsam och framåtsträvande.Kvalifikationer
Vi söker flera legitimerade veterinärer som tycker om att få arbeta med flera olika djurslag, men du får gärna vara specialintresserad av något område. Du är antingen nyutexaminerad eller mer erfaren. Det viktigaste är att du gillar möjligheten att vara med och påverka och bygga upp vårt team.
Du samarbetar gärna med andra och som veterinär tar du ansvar för att driva ditt arbete framåt. Du trivs i en verksamhet där dagen snabbt kan få ändrade förutsättningar, där vi anpassar oss och hjälps åt för att tillsammans hantera de situationer som dyker upp.
Med ditt lugn och din förmåga att vara strukturerad planerar och organiserar du ditt arbete på ett effektivt sätt. Som veterinär hittar du snabbt lösningar på uppkomna problem samt visar på gott omdöme i de beslut du tar.
Svensk veterinär legitimation och B-körkort är ett krav.
Tidigare yrkeserfarenhet som veterinär är meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan. Rekrytering sker löpande!
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Ersättning
