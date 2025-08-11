Veterinär inom anestesi
Är du en legitimerad veterinär med erfarenhet av anestesi eller intresse inom anestesi som vill få möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper på ett av Nordens mest moderna djursjukhus? Då kan du vara den vi söker!
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad veterinär som vill vidareutvecklas inom anestesi i en stimulerande och omväxlande miljö. Du drivs av att i tätt samarbete med dina kollegor hjälpa våra patienter och deras djurägare genom att leverera djursjukvård i världsklass.
Dina personliga egenskaper, såsom god kommunikationsförmåga, viljan att utvecklas och intresset av att arbeta med smådjur på ett djursjukhus, är viktiga för oss. På vår arbetsplats är glädje och positiv energi högt värderat. Därför hoppas vi att du trivs i och bidrar till ett sådant klimat. Våra kärnvärden genomsyrar vår verksamhet och är en viktig kompass i allt vi gör - engagemang, glädje, respekt, kompetens och innovation.
Vad erbjuder vi? Hos oss på Evidensia Specialistdjursjukhuset i Helsingborg erbjuds du ett omväxlande arbete med komplexa fall. På vårt djursjukhus arbetar välutbildad och erfaren personal med engagemang, omtanke och respekt för alla djur och djurägare och på alla avdelningar använder vi avancerad medicinsk-teknisk utrustning. Du kommer arbeta i tätt samarbete med veterinärkollegor som har spets- och specialistkompetens inom olika områden såsom bilddiagnostik, neurologi, gastroenterologi, internmedicin, ortopedi och onkologi.
Ort: Helsingborg
Sista dag att ansöka är 31 augusti. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För information: Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Bodil Wahlgren, bodil.wahlgren@evidensia.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Evidensia
Evidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hundar, katter, exotiska djur och hästar. På lokala djurkliniker och specialiserade djursjukhus i hela Sverige får viktiga familjemedlemmar hjälp med förebyggande friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering. Varje möte med djur och ägare ska göra skillnad och tillsammans tar våra engagerade medarbetare emot över 500 000 patientbesök per år. Tillsammans arbetar vi för att driva den veterinärmedicinska utvecklingen framåt, för djurens bästa varje dag.
Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg är ett jouröppet remissdjursjukhus med hög kompetens inom kirurgi, ortopedi, bilddiagnostik, neurologi, onkologi, dermatologi, gastroenterologi, internmedicin, odontologi, akut- och intensivvård. Vårt fokus är omsorg och omtanke för varje djur och varje situation. Vår position inom svensk djursjukvård gör att många av våra patienter kommer långväga för att få hjälp. Med våra heltäckande specialistområden och spetskompetenser kan vi erbjuda våra djurägare avancerad djursjukvård i världsklass. Vi har hög kompetens, många resurser och avancerad teknik men framför allt ett stort hjärta som värnar för djurens bästa.
