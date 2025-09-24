Verktygsmakare
Pipelife Sverige AB / Verktygsmakarjobb / Herrljunga Visa alla verktygsmakarjobb i Herrljunga
2025-09-24
, Vårgårda
, Vara
, Falköping
, Ale
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pipelife Sverige AB i Herrljunga
, Borås
, Tranemo
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och problemlösande verktygsmakare som vill arbeta i en modern produktionsmiljö?
Vi söker nu en engagerad verktygsmakare till vårt formsprutning team.
Som verktygsmakare hos oss ombesörjer du att samtliga verktyg till våra formsprutor är i toppskick och fungerar som dem ska. Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Som verktygsmakare kommer du tillsammans med ytterligare en kollega ansvara för verktygen till ett tjugotal formsprutor. Ni utför reparation, underhåll och ser till att verktygen är i toppskick.
I rollen ingår bla att:
• Ansvara för verktygsförrådet och tillhörande verktyg till våra formsprutor.
• Utföra rengöring och förbereda verktyg för kommande produktionsstarter.
• Renovera verktyg och beställa eventuella reservdelar.
• Följa produktionsplanering samt ansvara för iordningställande av verktyg.
• Deltar i förbättringsåtgärder för att utveckla standarder och processer.
• Tack vare gedigen erfarenhet är du ett stöd i att utbilda andra.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har utbildning som verktygsmakare eller motsvarande erfarenhet vilket är meriterande.
Erfarenhet av formsprutningsverktyg och verktygsteknik.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett stort mekaniskt intresse och en god förståelse för produktion. Du har förmågan att arbeta självständigt och strukturerat, samtidigt som du är noggrann och van att följa planering. Arbetet kräver stor initiativförmåga och att du har en välutvecklad problemlösningsförmåga.
Som person är du positiv och engagerad, du trivs att samarbeta med andra och bidrar aktivt till gruppens resultat. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och ditt engagemang för yrket.
Svenska i tal och skrift är ett krav.
Vi erbjuder:
Vi erbjuder en prestigelös arbetsmiljö präglad av engagerade och drivna kollegor. Vi är en internationell koncern men möjlighet till utveckling.
Vi arbetar aktivt med värdegrund och kan du identifiera dig med respekt, tillit, passion och kreativitet är vi företaget för dig.
Tillsvidareanställning på 100% med 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pipelife Sverige AB
(org.nr 556087-0429)
Industrivägen 1 (visa karta
)
524 41 LJUNG Jobbnummer
9525424