Verktygschef till Nitator, Hylte

På Nitator i Hylte får du chansen att utvecklas i en nyckelrolldär teknik möter ledarskap.
Din framtida arbetsgivare
Nitator är latin och betyder framåtsträvande och utvecklande. Nitator skall vara en av Världens ledande leverantörer till fordonsrelaterad industri och vara en av regionens mest attraktiva arbetsplatser inom verkstadsindustrin. Nitator med kärnprocesserna i Hylte och Oskarström ger en komplett förädlingskedja som kan hantera både höga och låga volymer med högt automatiserade tillverkningsmetoder. Vi är ca 200 medarbetare och omsättningen ligger på ca 700 MKR.
Nitator använder sig av den senaste produktionstekniken, samtidigt som medarbetaren har en mycket stor och viktig roll att fylla. Detta har gjort det möjligt för den enskilde individen att gå hand i hand med tekniken genom åren.
Vad erbjuder rollen?
Här får du möjlighet att växa in i rollen som ledare för verktygsavdelningen, där man utvecklar och tillverkar verktyg i toppklass. Du kommer in i en miljö med både verktygsmakare och konstruktörer, och med tiden får du ett helhetsansvar för att leda, planera och utveckla avdelningen tillsammans med erfarna kollegor. Ledare är du ifrån början men kommer initialt få det stöd du behöver för att vidare axla rollen.
Du kommer bland annat att: * Vara delaktig i utvecklingen av verktygslösningar för nya projekt * Stödja produktion och konstruktion med tekniska analyser och förbättringsförslag * Ha kontakt med både interna och externa leverantörer * Bidra till ständiga förbättringar inom kvalitet, effektivitet och hållbarhet * Med tiden ta ett större ansvar för planering, ledning och personal
Det här är en roll för dig som har teknisk kompetens inom verktyg, produktion eller konstruktion, och som lockas av att få växa in i ett ledaransvar - i en organisation som tror på långsiktig utveckling.
Vem är du?
Ditt intresse för och tekniska kunnande inom teknik kommer vara avgörande. Du har troligen en teknisk utbildning, gärna inom maskin- eller verktygsteknik, och några års erfarenhet inom produktion, konstruktion eller verktygstillverkning. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska och har god förståelse för tillverkningsprocesser. Erfarenhet av CAD och arbete med verktyg är meriterande.
Som person är du nyfiken, prestigelös och har en naturlig förmåga att engagera andra. Du gillar att ta ansvar, samarbeta och se människor växa. Du trivs i en miljö där teknik möter människor och där vardagen präglas av förbättring och framåtanda.
Är detta din perfekta match?
Hos Nitator blir du del av en kultur som präglas av engagemang, utveckling och laganda. Du får arbeta i en framtidsinriktad verksamhet med korta beslutsvägar, stort inflytande och moderna verktyg - både tekniska och mänskliga. Här får du chansen att forma din roll, växa med uppgiften och på sikt ta ett självständigt ledaransvar i en organisation som står stadigt men alltid rör sig framåt.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 8 mars. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Anders på anders.jansson@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
