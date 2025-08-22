Verkstadstekniker till Josam
2025-08-22
Som verkstadstekniker kommer du att arbeta med riktning, reparation samt hjulmätning och hjulinställning av tunga fordon. Rollen passar dig som har ett genuint intresse för fordon och teknik. Hos Josam blir du en del av ett erfaret team i ett företag med en varm, familjär kultur där samarbete och trivsel står i fokus. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
JOSAM är ett världsledande varumärke som numera ingår i den amerikanska Snap-on-koncernen. På plats i Örebro finns ca 25 kollegor i olika roller inom produktutveckling, sälj, order, utbildning, verkstad, service och support. Här kommer du till en familjär arbetsplats med hög teknisk kunskap och låg personalomsättning. Verkstaden i Örebro är specialiserad på riktning, reparationer och hjulinställning av tunga fordon och är fullt utrustad för att hantera en stor variation av fordon, maskiner och konstruktioner.
I rollen får du ta del av ett gediget introduktionsprogram där du får möjlighet lära dig av dina erfarna kollegor. Inledningsvis kommer du att arbeta tillsammans med en erfaren kollega för att få en god förståelse för produkterna och verksamheten. Med tiden kommer du att ta ett allt större eget ansvar och arbeta självständigt. Eftersom både arbetssätt och utrustning är specifikt anpassade efter Josams verksamhet, sker mycket av din kompetensutveckling direkt på plats.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Som verkstadstekniker kommer du att arbeta med riktning, reparation, hjulmätning och hjulinställning av tunga fordon som exempelvis lastbilar, bussar, släpvagnar och entreprenadmaskiner. Josam strävar alltid efter att reparera komponenter istället för att byta ut dem, under förutsättning att det är lönsamt och att hög kvalitet erhålls. Detta sker främst genom användning av värme, och metoderna för riktning och reparation utvecklas ständigt för att möta nya behov och tekniska framsteg. I rollen kommer du även arbeta med att justera och optimera hjulvinklar som inverkar på körförmåga och däck- och bränsleekonomi.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en slutförd gymnasieutbildning, gärna med inriktning inom fordon. Vi ser helst att du har erfarenhet av arbete som exempelvis mekaniker, servicetekniker eller svetsare sedan innan, men det är inget krav.
• Har ett stort intresse och kunskaper inom fordon och teknik
• Har goda kunskaper i svenska då det används i det dagliga arbetet, engelska är meriterande
• Innehar B-körkort. Vi ser gärna att du även har körkort för tunga fordon
Det är meriterande om du har körkort travers och lift samt utbildning inom heta arbeten.
