Verkstadstekniker
2026-02-16
Vill du arbeta praktiskt med att ta tekniska idéer från ritbordet till fungerande prototyper i verkligheten?
Nu söker vi en Verkstadstekniker med fokus prototyputveckling till ett internationellt högteknologiskt bolag i Täby.
I den här rollen blir du en nyckelperson i utvecklingen av mekaniska lösningar - från första koncept till testad och fungerande prototyp.
Om rollenDu arbetar hands-on i verkstadsmiljö med att bygga, modifiera och testa mekaniska prototyper, exempelvis lyftanordningar och specialutrustning. Arbetet sker i nära samarbete med konstruktion och produktion och omfattar hela utvecklingskedjan.
Du kommer att:
Tillverka och montera mekaniska prototyper och delsystem
Arbeta utifrån CAD-underlag, ritningar och tekniska specifikationer
Modifiera och vidareutveckla befintliga lösningar
Testa, felsöka och förbättra mekaniska konstruktioner
Dokumentera ändringar och testresultat
Bidra med praktisk feedback till konstruktörer för ökad funktion, hållbarhet och tillverkningsbarhet
Vi söker dig som gillar praktiskt tekniskt arbete och problemlösning.
Du har:
Erfarenhet av mekaniskt prototyparbete, produktutveckling eller liknande
God förståelse för mekaniska konstruktioner
Vana av verkstadsarbete med handverktyg och maskiner
Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar
Ett strukturerat och noggrant arbetssätt
Som person är du praktiskt lagd och trivs med att arbeta hands-on där du får lösa problem och hitta fungerande lösningar. Du är självgående i ditt arbete men uppskattar samtidigt ett nära samarbete med kollegor och andra funktioner. Du har ett naturligt fokus på kvalitet och säkerhet i det du gör, och drivs av nyfikenhet samt ett genuint intresse för teknikutveckling.
Detta gäller ett konsultuppdrag med start omgående och tillsvidare. Du kommer bli anställd hos oss på A-Talent Tech och arbeta ute hos vår kund i Täby, Stockholm. Anställningsformen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Du har samma fördelar hos A-Talent Tech som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som pension (med möjlighet till extra flexpension), friskvårdsbidrag, försäkringar och rabatt på träningskort. Du får arbeta i en högteknologisk miljö där dina praktiska insatser har direkt påverkan på utvecklingen av nya tekniska lösningar. Rollen ger stor variation, nära samarbete mellan funktioner och möjlighet att följa produkterna hela vägen från idé till färdig prototyp.
Låter det intressant? Ansök redan idag, vi hanterar ansökningar löpande. Vid frågor eller funderingar kontakta Johanna Nilsson, johanna.nilsson@atalent.se Ersättning
