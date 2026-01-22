Verkstadsoperatör till pressavdelningen

Silver & Stål i Vingåker AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Vingåker
2026-01-22


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Vingåker, Katrineholm, Finspång, Arboga, Flen eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Silver & Stål i Vingåker AB i Vingåker

Verkstadsoperatör till pressavdelningen
Vi söker nu en verkstadsoperatör till vår produktion, med huvudsaklig placering i pressavdelningen. Rollen innebär att du arbetar i en industriell miljö där samarbete, ansvar och flexibilitet är viktiga delar av vardagen.
Hos oss är pressen en central del av produktionen, men arbetet kan även innebära att du vid behov stöttar i andra avdelningar.
Om rollen
Som verkstadsoperatör arbetar du med:
Pressning och plåtbearbetning

Övervakning och enklare justering av maskiner

Operatörsunderhåll enligt givna rutiner

Kvalitetskontroller i samband med produktion

Samarbete med kollegor inom produktion, planering och kvalitet

Arbetet sker i 2-skift.
Vem vi söker
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från industri eller verkstadsarbete

Är ansvarstagande och trivs med ordning och struktur

Har ett praktiskt handlag och ett tekniskt intresse

Är flexibel och kan hjälpa till där behov finns

Är en lagspelare som bidrar till ett bra arbetsklimat

Erfarenhet av pressarbete är meriterande, men inte ett krav.
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett stabilt industriföretag

En arbetsplats där vi aktivt jobbar med ordning, säkerhet och förbättringar

Tydliga arbetsuppgifter och strukturer

Möjlighet att utvecklas inom flera delar av produktionen

Ett lag där samarbete och respekt står i centrum

Övrigt
Tjänsten omfattas av IF Metalls kollektivavtal (Teknikavtalet).
Vill du vara med och bidra till en stabil och långsiktig produktion?
Kontakta: Mikael Claesson, Produktionschef Silver och Stål i Vingåker AB
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: mikael.claesson@silverstal.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verkstadsoperatör pressavdeln.".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Silver & Stål i Vingåker AB (org.nr 556221-4469), https://silverstal.se/
Engelbrektsgatan 1 (visa karta)
643 22  VINGÅKER

Arbetsplats
Silver & Stål I Vingåker AB

Kontakt
Produktionschef
Mikael Claesson
mikael.claesson@silverstal.se
0703311350

Jobbnummer
9700082

Prenumerera på jobb från Silver & Stål i Vingåker AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Silver & Stål i Vingåker AB: