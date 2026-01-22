Verkstadsoperatör till pressavdelningen
2026-01-22
, Katrineholm
, Finspång
, Arboga
, Flen
Visa alla jobb hos Silver & Stål i Vingåker AB i Vingåker
Verkstadsoperatör till pressavdelningen
Vi söker nu en verkstadsoperatör till vår produktion, med huvudsaklig placering i pressavdelningen. Rollen innebär att du arbetar i en industriell miljö där samarbete, ansvar och flexibilitet är viktiga delar av vardagen.
Hos oss är pressen en central del av produktionen, men arbetet kan även innebära att du vid behov stöttar i andra avdelningar.
Om rollen
Som verkstadsoperatör arbetar du med:
Pressning och plåtbearbetning
Övervakning och enklare justering av maskiner
Operatörsunderhåll enligt givna rutiner
Kvalitetskontroller i samband med produktion
Samarbete med kollegor inom produktion, planering och kvalitet
Arbetet sker i 2-skift.
Vem vi söker
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från industri eller verkstadsarbete
Är ansvarstagande och trivs med ordning och struktur
Har ett praktiskt handlag och ett tekniskt intresse
Är flexibel och kan hjälpa till där behov finns
Är en lagspelare som bidrar till ett bra arbetsklimat
Erfarenhet av pressarbete är meriterande, men inte ett krav.
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett stabilt industriföretag
En arbetsplats där vi aktivt jobbar med ordning, säkerhet och förbättringar
Tydliga arbetsuppgifter och strukturer
Möjlighet att utvecklas inom flera delar av produktionen
Ett lag där samarbete och respekt står i centrum
Övrigt
Tjänsten omfattas av IF Metalls kollektivavtal (Teknikavtalet).
Vill du vara med och bidra till en stabil och långsiktig produktion?
Kontakta: Mikael Claesson, Produktionschef Silver och Stål i Vingåker AB
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: mikael.claesson@silverstal.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verkstadsoperatör pressavdeln.". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Silver & Stål i Vingåker AB
(org.nr 556221-4469), https://silverstal.se/
Engelbrektsgatan 1 (visa karta
)
643 22 VINGÅKER Arbetsplats
Silver & Stål I Vingåker AB Kontakt
Produktionschef
Mikael Claesson mikael.claesson@silverstal.se 0703311350 Jobbnummer
9700082