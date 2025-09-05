Verkstadsmontör
Hansson kapell AB startade i slutet på 60-talet och har idag 10 anställda. Vi har investerat i ny utrustning men värdesätter vår fantastiska personal allra högst. Här råder en härlig och familjär stämning.
Efterfrågan utav våra produkter har bara ökat i takt med att olika branscher upptäckt möjligheterna med pvc. Den kompetens och skicklighet som präglar vår arbetsplats bygger på lång gemenskap och teamwork för kundens bästa.
Vi behöver förstärka vårt team med en verkstadsmontör och i denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Som verkstadsmontör kommer du främst att arbeta i vår verkstadshall men diverse verkstadssysslor så som MIG-svetsning till ställningar, kapning utav material, materialhantering och montering av kapell.
Utbildning för vissa delar utav arbetsuppgifterna får du på plats, eftersom det inte finns någon utbildning inom vår nisch. Vi besitter en helt unik kompetens inom PVC dukar här i våra fräscha lokaler i Bromölla.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi ser gärna att du tidigare arbetat inom verkstadsindustrin och känner dig bekväm med allmänna verkstadssysslor.
Ett krav är att du har erfarenhet utav MIG-svetsning, dock behöver du inte vara licenserad svetsare. Grunderfarenhet inom el, pneumatik och hydraulik är ett stort plus.
Som person är du självgående, samtidigt som du har förmåga att arbeta i team. Du har en hög arbetsmoral, håller ett högt tempo och är driftig, flexibel, initiativtagande och engagerad. Viktigt är att du är noggrann och tar ansvar för dina egna arbetsinsatser. Du har även goda kunskaper i det svenska språket.
Meriterande är om du har truckkort, travers samt saxlift och heta arbeten utbildning med dig i bagaget, men det är ej ett krav.
B-körkort och tillgång till bil är en förutsättning för anställning.
Information och kontakt
Arbetstiden är förlagd på dagtid.
Tillsättning sker efter överenskommelse.
Anställningen börjar med en visstidsanställning om 6 månader och för rätt person kommer anställningen leda vidare till en tillsvidareanställning.
Är du vår nästa verkstadsmontör? Välkommen med din ansökan redan idag då vi tillämpar löpande urval. Sista ansökningsdag är 30/9.
Vid frågor kring denna tjänst, vänligen kontakta Hanna Nyberg på 044-590 65 14.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 14 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 800 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
