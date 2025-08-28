Verkstadsmekaniker till Zeppelin-CAT Linköping
Karriärguiden Group Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Linköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Linköping
2025-08-28
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/verkstadsmekaniker-till-zeppelin-cat-linkoping.
Vi ser fram emot din ansökan!
Är du vår nya verkstadsmekaniker i Linköping?
Med en ökad efterfrågan på våra maskiner, behöver vi förstärka med ytterligare en verkstadsmekaniker till vår anläggning i Linköping.
I rollen som verkstadsmekaniker rapporterar du till vår platschef och arbetar felsökning, utrustningar och reparation i vår verkstad. I jobbet ingår det att självständigt felsöka/utrusta/reparera alla tänkbara problem inom Caterpillars maskinportfölj. Det kan handla om allt från kalibrering av verktyg, utrusta nya maskiner till avancerad felsökning.
Vi erbjuder
:
• Ett roligt jobb som mekaniker med goda utvecklingsmöjligheter på en arbetsplats med god gemenskap och fin sammanhållning.
• Du får möjlighet att representera ett av världens starkaste varumärken.
Zeppelin Sverige AB är en stabil arbetsgivare med goda anställnings- och arbetsvillkor.Publiceringsdatum2025-08-28Bakgrund
:
• Yrkesgymnasium fordonsteknisk linje, tunga maskiner eller annan teknisk gymnasial utbildning alternativt yrkeserfarenhet som bedöms likvärdig.
• Kännedom om entreprenadmaskiners konstruktion och funktion
• Goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt
• Meriterande är erfarenhet av Caterpillars produktprogram.Profil
För att lyckas i jobbet som verkstadsmekaniker bör du vara:
• Noggrann och strukturerad i ditt sätt att arbeta
• Bra på att följa uppsatta tidplaner
• Serviceinriktad med förståelse för kundens behov
• Självgående med förmåga att ta egna beslut, filtrera information och prioritera mellan olika uppgifter.
• Bra på att bland alla detaljer även se helheten av ett arbete och ha kunden i fokus
Placering:
Linköping
Frågor?
Ring vår platschef Lars Stenberg 070-5090265 eller rekryteringsansvarig Mikaela Murén 070-172181
Intresserad?
Skicka din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringen sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/zeppelin-sverige Arbetsplats
Zeppelin Sverige AB Jobbnummer
9481559