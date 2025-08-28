Verkstadsmekaniker till Zeppelin-CAT Linköping

Karriärguiden Group Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Linköping
2025-08-28


Är du vår nya verkstadsmekaniker i Linköping?

Med en ökad efterfrågan på våra maskiner, behöver vi förstärka med ytterligare en verkstadsmekaniker till vår anläggning i Linköping.

I rollen som verkstadsmekaniker rapporterar du till vår platschef och arbetar felsökning, utrustningar och reparation i vår verkstad. I jobbet ingår det att självständigt felsöka/utrusta/reparera alla tänkbara problem inom Caterpillars maskinportfölj. Det kan handla om allt från kalibrering av verktyg, utrusta nya maskiner till avancerad felsökning.

Vi erbjuder

:
• Ett roligt jobb som mekaniker med goda utvecklingsmöjligheter på en arbetsplats med god gemenskap och fin sammanhållning.
• Du får möjlighet att representera ett av världens starkaste varumärken.

Zeppelin Sverige AB är en stabil arbetsgivare med goda anställnings- och arbetsvillkor.

Publiceringsdatum
2025-08-28

Bakgrund
:
• Yrkesgymnasium fordonsteknisk linje, tunga maskiner eller annan teknisk gymnasial utbildning alternativt yrkeserfarenhet som bedöms likvärdig.
• Kännedom om entreprenadmaskiners konstruktion och funktion
• Goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt
• Meriterande är erfarenhet av Caterpillars produktprogram.

Profil
För att lyckas i jobbet som verkstadsmekaniker bör du vara:
• Noggrann och strukturerad i ditt sätt att arbeta
• Bra på att följa uppsatta tidplaner
• Serviceinriktad med förståelse för kundens behov
• Självgående med förmåga att ta egna beslut, filtrera information och prioritera mellan olika uppgifter.
• Bra på att bland alla detaljer även se helheten av ett arbete och ha kunden i fokus

Placering:

Linköping

Frågor?

Ring vår platschef Lars Stenberg 070-5090265 eller rekryteringsansvarig Mikaela Murén 070-172181

Intresserad?

Skicka din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringen sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karriärguiden Group Sweden AB (org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/zeppelin-sverige

Arbetsplats
Zeppelin Sverige AB

Jobbnummer
9481559

