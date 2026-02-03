Verkstadsmekaniker
Brinner du för att meka med motorer och vill ta nästa steg i din karriär? Ta chansen att arbeta med Nordens största motorer - en dag i verkstaden, nästa i en ubåt! Ingen dag är den andra lik!
Din framtid - utformad efter dig
Vi vill att du ska trivas och utvecklas hos oss. Därför har du möjlighet att anpassa din roll utifrån dina intressen och önskemål. Vill du resa mycket, eller föredrar du att arbeta i verkstaden? Vill du specialisera dig på motorrenoveringar, fältservice eller specifika styrsystem? Oavsett riktning erbjuder vi kontinuerlig utbildning och utveckling genom vårt eget träningscenter inom koncernen.
Verkstaden ligger i Jordbro.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som mekaniker och goda kunskaper om motorer, exempelvis från båtar, lastbilar eller anläggningsmaskiner.
• Talar flytande svenska och har grundläggande kunskaper i engelska.
• Har grundläggande datorkunskaper.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper - det är din vilja att lära och utvecklas som avgör hur framgångsrik du blir hos oss. Du behöver inte kunna allt från början, vi ser till att du får stöd från våra kompetenta kollegor och löser problem tillsammans!
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Kristina Maksimovic på kristina@kraftsam.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
