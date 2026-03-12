Verkstadscoach / ledande fordonstekniker
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik. Vi ser till att över en miljon människor dagligen kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kontrakterad kollektivtrafik på uppdrag av samhället. Vår framgång skapar ett bättre samhälle i form av ökad rörlighet, minskad miljöbelastning och lägre samhällskostnader. Nobina är ett innovativt företag och var tidiga inom elektrifiering, vi introducerade autonoma bussar i linjetrafik och vi var först med Bus Rapid transport 24 meters dubbelledade bussar i Norden.
Nu söker vi en Ledande Fordonstekniker till vår verkstad på Kruthusgatan i centrala Göteborg. Här blir du en nyckelspelare i vår spännande utvecklingsresa.
Som Ledande Fordonstekniker på Nobina får du en central roll i ett team som driver utvecklingen framåt. Du kombinerar praktiskt arbete med coachande ledarskap - och får möjlighet att växa både som tekniker och ledare i takt med att branschen förändras.
Vad innebär det att vara ledande fordonstekniker på Nobina?
Som Ledande Fordonstekniker / Verkstadscoach kombinerar du teknik och ledarskap. Du arbetsleder och coachar ditt team samtidigt som du själv bidrar praktiskt på golvet när det behövs.Du kommer bland annat att:
Leda och inspirera ett team av fordonstekniker i det dagliga arbetet
Säkerställa hög kvalitet i service och reparationer
Vara en nyckelperson i akuta situationer mellan produktion och verkstad
Utbilda och utveckla teamet i ny teknik - särskilt inom el och hållbarhet
Driva struktur, ordning och effektivitet med hjälp av 5S och egenkontroller
Personliga egenskaper och kvalifikationer
Vi söker dig som är en naturlig ledare och som trivs med att ta ansvar. Du är självgående och lösningsorienterad, samtidigt som du har förmågan att skapa arbetsglädje och engagemang i ditt team. Med ett starkt kundfokus och en drivkraft att nå uppsatta mål bidrar du till att utveckla både verksamheten och människorna runt dig. Din struktur och ditt tekniska intresse gör att du har lätt för att se helheten och hitta rätt lösningar i vardagen. För att lyckas i rollen ser vi att du även har:
Teknisk utbildning och dokumenterad erfarenhet av ledarskap
God kunskap om fordon, service och verkstadsrutiner
Meriterande om du har C eller D-körkort, AC-certifikat.
Fossila bränslen fasas ut till förmån för el och biodrivmedel, vilket skapar spännande nya utmaningar i verkstäderna. Har du erfarenhet av fordonsel, elbussar eller elsäkerhetsutbildningar och modern fordonsteknologi är det ett stort plus som gör att du kan bidra ännu mer i utvecklingen av vårt team.
Om tjänsten och ansökan
Tjänsten är på heltid med placering i Göteborg (Kruthusgatan). Provanställning och individuell lönesättning tillämpas. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Frågor gällande tjänsten och rekryteringsprocessen
Underhållschef Peter Beramand, peter.beramand@nobina.se
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig värdefull. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att driva innovation.
Vi erbjuder
Hos oss får du bästa möjliga förutsättningar att växa - både som tekniker och ledare. Vi satsar på dig genom utbildningar, coachning och möjligheten att arbeta med den senaste tekniken inom el- och batteribussar. Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar inom elsäkerhet, tillverkningskvalitet och komponentkännedom, samt möjlighet att utvecklas mot ledarskap. Hos oss får du:
Trygg anställning med individuell lön
Arbeta med den senaste tekniken inom el- och batteribussar
Stark kultur präglad av mångfald, respekt och utveckling
God introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling
Coachande och inkluderande ledarskap
Möjlighet att växa inom hela Norden
Välkommen med ansökan!
