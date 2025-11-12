Verkstadscoach
2025-11-12
Bli en nyckelspelare i vårt team - Nu söker vi en verkstadscoach till Bilia Personbilar i Lund!
Är du redo för en utmanande och meningsfull roll som verkstadscoach? På Bilia Personbilar i Lund får du möjlighet att kombinera ditt intresse för ledarskap med att skapa hållbara och innovativa lösningar. Om du brinner för att coacha och stötta andra, samtidigt som du vill vara en del av en inkluderande och framåtriktad organisation, då kan detta vara din nästa karriärstege.
Varför välja Bilia:
På Bilia är vi stolta över att vara en arbetsplats där du inte bara får möjlighet att utvecklas professionellt, utan också personligt. Vi erbjuder en inkluderande miljö där dina kompetenser värdesätts och där du får stöd att växa genom spännande utbildningar och utvecklingsmöjligheter. Vi bryr oss om våra medarbetares välmående och erbjuder generösa förmåner och personalrabatter för att säkerställa att du mår bra både på och utanför jobbet.Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
Som verkstadscoach kommer du att ha en central roll i vår verksamhet. Du kommer att leda och stötta våra tekniker i deras dagliga arbete, med fokus på att skapa en effektiv och lönsam miljö. Du kommer att ha nära samarbete med olika avdelningar både internt och externt, samt med andra bolag inom Bilia-koncernen. Din roll innebär också att coacha och motivera en grupp tekniker för att nå uppsatta ekonomiska mål, säkerställa kundnöjdhet och främja en positiv gruppdynamik.
Vad vi önskar av dig:
Vi söker dig som har erfarenhet av personal- och resultatansvar, och som brinner för ledarskap och coaching. Vi ser gärna att du är en naturlig ledare med ett stort intresse för att utveckla och stötta andra. Biltekniska kunskaper är meriterande, men inte ett krav. Du behärskar svenska flytande i både tal och skrift och har god datavana.
B-körkort är ett måste, kunskap i Tacdis, Kobra och Cabas är meriterande.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med en inledande provanställning på sex månader. Placering är på Bilia Personbilar i Lund. Tunga lyft förekommer i denna tjänst. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag för att inte missa chansen att bli en del av vårt team! Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser därför särskilt fram emot ansökningar från kvinnor.
Vi ser fram emot att höra från dig och att välkomna dig till Bilia! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
https://www.bilia.se/
Suat Ademi Suat.Ademi@bilia.se
9602134