Verkstadschef till Fermeco i Piteå
2025-08-15
På Fermeco i Piteå blir du en del av ett familjärt bolag inom stålbyggnad. I rollen som Verkstadschef blir du ansvarig för en grupp på ca 30 medarbetare och du kommer ha stora möjligheter att driva ett bolag i bolaget med ansvar för såväl personal som resultat. Är du redo för nästa steg i din utveckling och vill bli en del av ett företag som är med och påverkar framtida byggprojekt i Norrland? Läs mer och ansök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Som Verkstadschef ansvarar du för den dagliga driften av verkstaden, inklusive produktionsplanering, arbetsledning och personalansvar. Du kommer att arbeta nära ledningen och ha en nyckelroll i att effektivisera och utveckla verksamheten.
Du erbjuds
Här får du möjligheten att driva en verksamhet med stor frihet och påverkan. Du kommer att bli en del av en platt organisation med korta beslutsvägar och möjlighet till utveckling.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att sitta i verkstadskontoret och ha det övergripande ansvaret för att produktionen drivs framåt enligt uppsatta mål. Du har personalansvar för en grupp på ca 30 personer där du kommer förväntas leda arbetet med tydliga direktiv och följa upp de mål som är satta.
Arbetet inkluderar till exempel:
• Planera vad som produceras och följa upp att det görs inom satta tidsramar
• Säkerställa informationsflöde till produktionen
• Arbeta i olika system för att följa upp arbetet
• Hålla i morgonmöten och projektgenomgångar
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av arbete i en industri
• Har tidigare erfarenhet av personalansvar
• Förmåga att skapa struktur och ordning
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av förändringsledning, samt om du bor i eller i anknytning till Piteå.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Respektfull
