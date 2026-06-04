Verkstadschef till Exclusive Cars Sollentuna
The We Select Company AB / Chefsjobb / Sollentuna Visa alla chefsjobb i Sollentuna
2026-06-04
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Om företaget
Exclusive Cars är Sveriges största fristående importör och återförsäljare av bilar från Nordamerika, och marknadsledare på USA bilar och pickuper i Sverige sedan 1990. Med mottot "Don't dream it – drive it!" erbjuder vi bilar med attityd, karaktär och körglädje som sticker ut från mängden.
Vi har fullserviceanläggningar i Västberga och Sollentuna, och våra verkstäder är auktoriserade för bland annat Cadillac, Chevrolet, Corvette, GMC, Hummer, Ford F 150, Dodge och Ram Trucks. Vi är kvalitetskontrollerade av DEKRA samt medlemmar i SFVF.
Hos oss blir du en del av ett passionerat företag med starkt varumärke, höga ambitioner och en tydlig premiumposition. Vi kombinerar specialistkompetens, kundservice i toppklass och en genuin passion för bilar som väcker känslor.Om tjänsten
Är du en trygg, tydlig och operativ ledare som vill ta ansvar för att bygga en stark verkstadskultur i en verksamhet med höga ambitioner? Som verkstadschef hos Exclusive Cars får du en nyckelroll i att leda, utveckla och stärka en auktoriserad specialistverkstad i premiumsegmentet.
Det här är en roll för dig som trivs nära verksamheten och som förstår att en framgångsrik verkstad byggs genom tydligt ledarskap, rätt prioriteringar och ett team som fungerar tillsammans. Du ansvarar för att leda och utveckla medarbetarna i verkstaden, skapa arbetsro i det dagliga arbetet och säkerställa att vi levererar en kundupplevelse som motsvarar styrkan i vårt varumärke.
Du arbetar nära servicerådgivning, reservdelar och bolagets ledning, med ett tydligt uppdrag: att skapa en professionell, välfungerande och attraktiv verkstad där både kunder och medarbetare känner skillnaden. Tjänsten är placerad i Sollentuna.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda, coacha och följa upp verkstadens medarbetare i det dagliga arbetet samt arbeta aktivt med trivsel, utveckling och teamkänsla.
Säkerställa en effektiv verkstadsdrift genom tydlig planering, rätt prioriteringar, resursfördelning och uppföljning av det dagliga flödet.
Skapa arbetsro och riktning i teamet samt hantera återkoppling, personalfrågor och svåra samtal på ett professionellt sätt.
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande processer, kvalitetskrav och säkerhetsrutiner.
Samarbeta nära servicerådgivning, reservdelar och övriga interna funktioner för att utveckla verkstadens arbetssätt, prestation och kultur över tid.
Vi erbjuder
En modern arbetsmiljö med hög standard och professionell utrustning.
Möjlighet att arbeta i en marknadsledande verksamhet med starkt varumärke och unik position på marknaden.
En viktig och affärsnära ledarroll med stort ansvar, tydligt mandat och goda möjligheter att påverka.
Ett kompetent och engagerat team där samarbete, kvalitet och kundupplevelse står i centrum.
Nära samarbete med bolagets ledning och övriga nyckelfunktioner i verksamheten.
Vi söker dig som har
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar och att leda medarbetare inom verkstad, eftermarknad eller liknande operativ verksamhet.
Dokumenterad erfarenhet av verkstadsdrift, inklusive planering, resursfördelning och uppföljning.
God förmåga att skapa struktur, tydlighet och stabilitet i en verksamhet med högt tempo.
Dokumenterad erfarenhet av att coacha medarbetare, ge återkoppling och hantera personalfrågor i vardagen.
Teknisk förståelse, god systemvana och god kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
B-körkort är ett krav.Dina personliga egenskaper
Du är en trygg och tydlig ledare med förmåga att skapa förtroende, riktning och engagemang i det dagliga arbetet. Du har ett naturligt ledarskap, är prestigelös i din framtoning och närvarande i verksamheten. Samtidigt har du integritet, pondus och förmåga att sätta ramar när det behövs.
Du förstår värdet av att bygga ett starkt team, inte bara att driva dagens drift. Du motiveras av att utveckla människor, skapa stabilitet och få medarbetare att prestera tillsammans med hög kvalitet och stolthet i arbetet. För dig är gott ledarskap en kombination av tydlighet, ansvar, respekt och förmågan att få människor att vilja följa.
Du trivs i en miljö där förväntningarna är höga, tempot varierar och detaljerna spelar roll. Du ser helheten, tar ansvar för kulturen och vet att en stark verkstad bygger både resultat och långsiktighet.
Låter detta som din nästa utmaning? Välkommen med din ansökan och bli en del av Exclusive Cars teamet. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://exclusivecars.se/
Rotebergsvägen 2 (visa karta
)
192 78 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Exclusive Cars Sollentuna Jobbnummer
9948882