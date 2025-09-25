Verkstadsarbetare till Smålandsstenar området
J1 Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gislaved Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Gislaved
2025-09-25
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos J1 Bemanning AB i Gislaved
, Gnosjö
, Värnamo
, Hylte
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vi söker dig som sedan tidigare jobbat några år inom metallindustrin.
Våra kunder söker dig som är noggrann, punktlig, arbetsam och villig att lära dig nya arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande inom metallindustrin. Det kan vara cnc maskiner (laser,fräs), gradning, riktning, plasmaskärning m.m.
Företagen har varierande arbetstider
Dagtid, 2 skift , ständig kväll
Du behöver B körkort och bil
Truckkort.
Traverskort
Goda kunskaper i svenska tal och skrift
Varmt Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J1 Bemanning AB
(org.nr 559418-5588), https://www.j1bemanning.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
J1 Bemanning Kontakt
Jenni Tiger jenni@j1bemanning.se Jobbnummer
9526138