Verkstadsarbetare

Wikan Personal AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ljusdal
2025-09-18


Publiceringsdatum
2025-09-18

Om företaget
Wikan Personal Hälsingland söker efter en verkstadsvan person som kan gå in och jobba för vår kunds räkning i Ljusdal. Vid rätt förutsättningar så finns stor chans till att anställningen övergår till kundföretaget,
Är du händig, noggrann och gillar att arbeta praktiskt? Har du erfarenhet av svetsning och är van att montera efter ritning? Då kan du vara den vi söker!

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har arbetat i verkstadsmiljö och har goda kunskaper inom MIG-svetsning och montering. Du kommer att arbeta med tillverkning och montering av produkter utefter ritningar, vilket kräver noggrannhet och teknisk förståelse. Arbetet är varierande och kräver både självständighet och samarbetsförmåga.

Din bakgrund/Dina egenskaper
Erfarenhet av verkstadsarbete

Kunskap och vana vid MIG- MAG

Förmåga att läsa och arbeta efter ritningar

God problemlösningsförmåga och tekniskt sinne

Information och kontakt
Om du har frågor kring tjänsten, kontakta Magnus Jonsson via epost, magnus.j@wikan.se eller ring på 0278- 52 33 11.

Om Wikan Personal
Wikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi hjälpa företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal. Wikan har kontor på 14 orter i Sverige, omsätter ca 450 Msek och har omkring 800 anställda. Läs mer på www.wikan.se

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13642".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wikan Personal AB (org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se

Arbetsplats
Wikan Personal Hälsingland AB

Kontakt
Magnus Jonsson
magnus.j@wikan.se
0278523311

Jobbnummer
9515603

