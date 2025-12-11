Verkstadsansvarig till bilverkstad
Vill du arbeta i en bred och utvecklande roll där du får vara navet i en bilverkstads dagliga verksamhet? Trivs du med att kombinera arbetsledning, kundkontakt och praktiskt verkstadsarbete? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som Verkstadsansvarig hos Orsa Bil Plåt och Lack får du en central och varierad roll. Du leder, planerar och koordinerar arbetet i verkstaden samtidigt som du stöttar både kunder och team i tekniska frågor. Du blir en viktig del av att säkerställa hög kvalitet i våra tjänster och en god kundupplevelse. Du har stora möjligheter att bidra med idéer och utveckla verkstaden framåt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet i bilverkstaden
Planera och koordinera service, reparationer och kundbokningar
Ta emot kunder och hjälpa dem att hitta rätt lösningar
Göra enklare felsökningar, bedömningar och vara ett tekniskt stöd vid behov
Beställa reservdelar och material samt faktureringsansvarig
Agera problemlösare i ärenden som uppstår i det dagliga arbetet
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från bilverkstad eller liknande teknisk miljö
Har kunskap om bilar, servicearbete och grundläggande fordonsmekanik
Trivs i en roll med mycket ansvar och stor variation
Är serviceinriktad och van att möta kunder på ett professionellt sätt
Har god problemlösningsförmåga och praktisk handlingskraft
Är strukturerad, har datorvana, är självgående och van vid att koordinera arbete
Vi erbjuder
En bred och meningsfull roll där du gör verklig skillnad. Du har möjlighet att påverka och utveckla verkstadens arbetssätt och rutiner. Utvecklingspotential finns både i rollen och i företagets framtida satsningar
Så ansöker du
Maila din ansökan bestående av CV och ett kort personligt brev. Välkommen med din ansökan!
Ansökan skickas till: Rekryteringorsabil@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 (urval sker löpande)
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till Jenny Johansson 070-28 29 808
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: rekryteringorsabil@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orsa Bil, Plåt & Lack AB
(org.nr 556227-3051) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Orsa Bil Plåt & Lack AB Jobbnummer
