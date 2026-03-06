Verksamhetsvaktmästare
Olofströms kommun / Fastighetsskötarjobb / Olofström Visa alla fastighetsskötarjobb i Olofström
2026-03-06
, Bromölla
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Olofströms kommun i Olofström
Heja Olofström!
Olofströms kommun ska verka och ge bra service åt kommuninvånarna. För att kunna ge den service som kommuninvånarna förväntar sig är medarbetarna vår främsta resurs. Engagerade och delaktiga medarbetare som vågar prova nya saker och som strävar efter en bra kvalité gör Olofströms kommun till en attraktiv kommun som man vill bo i, verka i och besöka. Med en öppen och tydlig kommunikation skapar vi tillsammans ett bra arbetsklimat som lyfter välmående på arbetsplatsen. Hos oss på Olofströms kommun är det din talang, ambition och kompetens som är avgörande.
Välkommen till Olofström!Publiceringsdatum2026-03-06Beskrivning
Vi söker nu en Verksamhetsvaktmästare till bland annat vår ishall.
Vi har två aktiva hockeyföreningar, en hockeyprofil på gymnasiet och öppna istider för allmänheten. En stor del av vårt arbete är att ge besökare ett gott bemötande och en trevlig upplevelse. Som idrottsplatsvaktmästare kommer du att ingå i tekniska avdelningens fastighetsdrift som bland annat ansvarar för skötsel av kommunens idrottsanläggningar.
Under våren och sommaren, när ishallen är stängd, ingår du i fastighetsdriftens övriga verksamhet. Då arbetar du med olika vaktmästarsysslor inom- och utomhus på kommunens fritidsanläggningar och fastigheter. Du kan också få arbeta som chaufför under våren och sommaren.Dina arbetsuppgifter
I vårt arbete ingår täta kontakter med fritidsavdelningen, föreningsliv och medborgare. Arbetet består i att sköta ishallen. Gruppen jobbar skift under is säsongen (ca september till april) under vardagar, kvällar och helger. Sysslor som spolning av is, städning, tillsyn, underhåll av fastighet och teknik och viss hantering av kemikalier med mera ingår. I tjänsten ingår även timmar på andra verksamheter.Kvalifikationer
Som idrottsplatsvaktmästare ser vi att du har följande kvalifikationer:
- Avklarad relevant gymnasial utbildning gärna inom fastighet eller service
- Har dokumenterad relevant arbetslivserfarenhet inom området som t ex vaktmästare och fastighetsskötare
- Kan kommunicera på svenska i både tal och skrift
- Har körkort klass B för manuell växellåda
- Har god administrativ förmåga och är van datoranvändare
Som idrottsplatsvaktmästare är det meriterande om du har följande erfarenhet:
- Erfarenhet från arbete i ishall och som idrottplatsvaktmästare
- Erfarenhet av arbete som vaktmästare och fastighetsskötsel
- Erfarenhet från arbete som förare och chaufför
- Erfarenhet från arbete i offentlig verksamhet
- Erfarenhet privat från föreningsliv och idrottsverksamhet
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Dina personliga egenskaper
Som person ser vi att du är självgående, duktig på att strukturera ditt arbete och att du jobbar på ett effektivt sätt. Du har en god förmåga att samarbeta och har ett gott bemötande till kollegor, skolelever, föreningsaktiva med flera. Du är ansvarsfull och är van att arbeta både i grupp och självständigt. Som person är du positiv och lösningsfokuserad.
Vi kommer begära utdrag ut belastningsregister inför anställning.
Vänta inte med din ansökan då rekrytering sker löpande, tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vision och värdegrund
Lev livet i Olofströms kommun! I hela vår natursköna kommun kan alla bo, verka och växa. Tillsammans ger vi kraft och möjlighet åt varje människa att utvecklas hela livet.
Som medarbetare hos oss är du en viktig resurs. Oavsett var du jobbar är du en representant för hela Olofströms kommun. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter värdeorden: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.
Övriga upplysningar
Olofströms kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Olofströms kommun tillämpar drogtest innan beslut om nyanställning.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Olofströms kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdfSå ansöker du
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansökan sker via länk på www.olofstrom.se/lediga-jobb.
Bifoga CV och personligt brev.
Till bemannings- och rekryteringsföretag samt till dig som är försäljare
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/30". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olofströms kommun
(org.nr 212000-0811) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen, Transport- och fastighetsservice Kontakt
Fanny Lennartsson 045493778 Jobbnummer
9780477