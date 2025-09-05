Verksamhetsvaktmästare
Östersunds kommun söker en verksamhetsvaktmästare
Vill du vara en del av ett engagerat och sammansvetsat team som varje dag bidrar till att skapa en trygg, fungerande och trivsam miljö för våra verksamheter? Nu söker vi en verksamhetsvaktmästare till vår vaktmästargrupp!Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
Som verksamhetsvaktmästare arbetar du med ett brett spann av praktiska arbetsuppgifter inom verksamhetsservice och intern logistik. Du kommer att vara en del av ett team med 11 kunniga och hjälpsamma kollegor - tillsammans ansvarar ni för att ge service till flera av kommunens verksamheter, såsom skolor, förskolor, kontor och andra enheter.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat omfatta
• Mindre reparationer och underhåll
• Leveranser och transporter
• Möblering och flyttuppdrag
• Tillsyn av lokaler och utrustning
• Snöskottning och halkbekämpning
• Kontakt med verksamheter och leverantörer
Vi söker dig som
• Har gymnasieutbildning
• Innehar B-körkort
• Har grundläggande digitala kunskaper
• Har god fysik- jobbet är stundtals krävande med lyft, flytt, snöskottning m.m.
• Behärskar svenska väl i tal och skrift
• Är händig, lösningsorienterad och tycker om praktiskt arbete
• Har gott bemötande och trivs i mötet med människor
• Gillar att samarbeta och trivs i team, men jobbar till stor del självständigt
• Har förmåga att anpassa dig efter förändringar, prioritera om vid behov och hitta lösningar på problem i vardagen
• Är ansvarstagande och står upp för verksamhetens mål och värderingar
• Har god självinsikt, är stabil även i stressiga situationer och kan hantera olika människor och situationer på ett professionellt sätt
Tidigare erfarenhet av vaktmästeri, fastighetsservice, eller liknande arbete är meriterande men inte ett krav - vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och samarbetsförmåga.
Du utgår från Teknisk förvaltning i Östersund, men arbete sker i hela kommunen.
Tillträde enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan - bli en del av Östersunds kommun och bidra till samhällsnytta varje dag!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Teknisk förvaltning
Var med och bygg viktiga samhällsfunktioner både för våra medborgare men också för kommunens verksamheter. Vår verksamhet är väldigt bred. Vi jobbar med allt ifrån parkskötsel, sophantering, återvinning och underhåll av fastigheter till snöröjning, mark- och anläggningsjobb, vattenrening, tillagning av måltider, städ och renhållning. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Max Segersten max.segersten@ostersund.se 063143553
