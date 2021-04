Verksamhetsutvecklare till profilområde Samhälle - Studieförb Bilda - För Kyrka och Samhälle - Administratörsjobb i Söderhamn

Demokrati, kultur, integration, interkulturella perspektiv och ledarutveckling - det är lika spännande som det låter!För utveckling av vår verksamhet i Bilda Mitt (Dalarna, Gävleborg, Medelpad och Jämtland Härjedalen) söker vi nu en relationsbyggande, engagerad och resultatorienterad verksamhetsutvecklare. Uppdraget är att skapa folkbildning i nära samarbete med grupper, föreningar, kommuner och civilsamhälle.Bilda tror på ett samhälle där människor möts och utvecklas tillsammans. Vi är ett studieförbund som erbjuder studiecirklar, kulturprogram och andra sociala mötesplatser. Vårt uppdrag är att ta tillvara våra medlemsorganisationers, samverkansparters och enskilda människors drivkraft och tillsammans möjliggöra idéer och initiativ. Med stöd från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas kring frågor, och i sammanhang, som rör kultur, samhälle och livet i stort. Vi vet av erfarenhet att det är i mötet med andra, som vi lär av varandra. Genom att bilda gemenskap, bildar vi för livet. Som verksamhetsutvecklare är det ditt uppdrag att utveckla kurser, studiecirklar och annan verksamhet som möter intresse och engagemang i lokalsamhället. Verksamheten sker digitalt eller genom fysiska möten och syftar till att möta folkbildningsintresse och behov inom aktuella samhällsfrågor. Verksamheten sker i samverkan med samarbetspartners inom civilsamhället, cirkelledare, organisationer, kyrkor samt kommuner och andra offentliga aktörer. I ditt ansvar ingår också att rekrytera ledare och volontärer, utbilda och introducera cirkelledare och säkra att de får kontinuerligt stöd i sitt arbete. Tjänsten innebär goda möjligheter att påverka Bildas verksamhet. Tillsammans med kollegor ansvarar du för att utveckla verksamheter som möter behov hos olika målgrupper såsom utlandsfödda kvinnor utan arbete, kulturarbetare, asylsökande, nyetablerade svenskar, föräldralediga personer, seniorer, familjer och unga.Vi söker dig som:har stort intresse för samhällsfrågor och god kunskap om demokrati- och integrationsarbetehar hög kompetens inom områdena existentiell hälsa, psykisk ohälsa/hälsa hos unga samt miljö och hållbarhethar erfarenhet av att leda projekt och av att stödja organisationer inom t ex föreningsteknik och organiseringhar relevanta nätverk och kontakter i regionenär nytänkande, relationsskapande, resultatdriven och har ett stort intresse för att arbeta med folkbildninggärna tar egna initiativ och går från idé till genomförande på ett effektivt sätthar en god administrativ förmåga och planerar och organiserar ditt arbete på ett strukturerat sättdelar Bildas värdegrund om alla människors lika värde och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, könsidentitet eller uttryck, religion och andra trosuppfattningar, funktionalitet, ålder eller sexuell läggning.Som person är du trygg, har hög integritet, stark egen drivkraft och god samarbetsförmåga. Du är en god kommunikatör och behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Har du erfarenhet av folkbildning, arbete inom den ideella sektorn eller annan föreningsverksamhet är det meriterande. Vi eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsform: Tillsvidare, provtjänstgöring tillämpas.Placeringsort: Östersund eller Söderhamn (annan ort i regionen kan övervägas)Omfattning: 100%, viss minskning av tjänstgöringsgrad kan diskuteras Om BildaStudieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund, som med kristen livsåskådning som grund bedriver folkbildningsarbete och erbjuder kurser, studiecirklar och kulturprogram. Verksamheten vilar på folkbildningens grundsyn och är fri och frivillig och öppen för alla oavsett bakgrund och utbildning. Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas. Vi har erfarenhet, kunskap och nätverk kopplat till kultur, samhällsfrågor, tro, religion och existentiella frågor. Vi är organiserade i sex regioner med verksamhet i hela landet och ett studiecenter i Jerusalem. Vi tror att det är i mötet med andra som vi får nya perspektiv på tillvaron och växer som människor. Vår övertygelse är varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening - oavsett vem man är eller var man bor. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi verksamheten. Våra medlemsorganisationer finns främst inom frikyrkorna, ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. Våra samverkansparter verkar inom kultur, kyrka och samhälle. Läs gärna mer på Bilda.nu.