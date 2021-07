Verksamhetsutvecklare till Internationella enheten, Gävle - Lantmäteriet, Myndighetsgemensam verksamhet - Logistikjobb i Gävle

Lantmäteriet, Myndighetsgemensam verksamhet / Logistikjobb / Gävle2021-07-05Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.Våra myndighetsgemensamma enheter levererar administrativa tjänster och är ett stöd till Lantmäteriets verksamhetsområden. Här är du med och ser till att vardagen fungerar! Hos oss får du utvecklas i en viktig samhällsfunktion där din kompetens och ditt engagemang är vår främsta resurs.2021-07-05Internationella enheten söker en medarbetare vars huvudsakliga arbete kommer att kretsa kring att samordna och stötta våra tjänsteexportsprojekt främst gällande resurser och lärande. Det innebär att, i nära kontakt med projektledarna och verksamheten, säkerställa att rätt resurs finns tillgänglig vid rätt tillfälle och att de har rätt förutsättningar att kunna genomföra sina uppdrag. Det inkluderar både ett strukturerat sätt att säkra resurser i samband med verksamhetsplaneringen samt kontinuerligt under året.Du ansvarar för att vidareutveckla, leda och genomföra enhetens lärande och kursutbud. Genomförandet omfattar att praktiskt arbeta med lärande och hålla kurser som riktar sig till befintliga och nya deltagare i tjänsteexportverksamheten. Din uppgift blir också att säkerställa att våra medarbetare på långtidskontrakt har rätt förutsättningar och förmåga. Fokus är här att utveckla ett arbetssätt hos våra experter att fokusera på att säkra kompetenshöjande och hållbart resultat i våra projekt.Förutom resurssäkring, projektsamordning och lärande förväntas du bidra aktivt till andra delar inom Internationella enhetens verksamhet såsom säkerhet, jämställdhet, mänskliga rättigheter och anti-korruption.Tjänsten innehåller tjänsteresor såväl inom som utanför Sverige. Internationella resor är ofta två veckor eller mer.Du som söker har högskolexamen som är relevant för att bidra till eller stötta Lantmäteriets kärnverksamhet. Exempel på relevanta utbildningar är lantmäteri, utbildningar med stark koppling till samhällsutveckling, men även utbildningar med inriktning mot pedagogik som lärarexamen.Du skall ha god erfarenhet att agera som utbildare, coach, lärare eller workshop-ledare samt god kännedom om Lantmäteriets kärnverksamhet, processer och värdegrund.Då tjänsten innehåller tjänsteresor såväl inom som utanför Sverige, är det av vikt att du kan genomföra tjänsteresor utanför Sverige i två veckor eller mer. Tjänsten kräver att du har en god kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska samt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska, vilket är vårt arbetsspråk i samverkan med mottagare och/eller partners.Vi ser det som en stark merit om du har praktiskt erfarenhet av SIDA-finansierad tjänsteexport genom att ha medverkat i ett biståndsland.Det är även meriterande om du har erfarenhet att identifiera och kartlägga behov, kompetensutveckla och säkerställa att medarbetare får rätt verktyg, utbildning och resurser för sitt uppdrag.Det är önskvärt med erfarenhet av digitala verktyg ur ett lärande perspektiv.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och det är betydelsefullt att du har gott omdöme och god förmåga att representera enheten och Lantmäteriet. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du har förmåga att snabbt skapa förtroendefulla relationer, bygga nätverk och bidra till ett bra samarbete.Du lyssnar in andra och bidrar med konstruktiva lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Arbetet kräver att du kan arbeta och tänka i process, ta eget ansvar för att självständigt organisera och planera ditt arbete och slutföra det som påbörjats inom utsatt tid. Arbetet förutsätter att du har förmågan att ur ett mottagarperspektiv se hur Lantmäteriet kan bidra på bästa sätt och därmed kan agera både på operativ och strategisk nivå.ÖVRIGTPå Lantmäteriet arbetar vi med att säkra ägandet av fastigheter och att tillgängliggöra geodata till samhället och vi är myndigheten som tar ledning i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Vi vet att våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. Genom att arbeta med jämställdhet och mångfald som självklara delar av verksamheten skapar vi en inkluderande kultur där olikheter är en av våra framgångsfaktorer. I vårt medarbetarskap ingår det att alla medarbetare agerar utifrån vår värdegrund: service, öppenhet och handlingskraft.Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om tjänsten besvaras av de kontaktpersoner som anges i annonsen.Kontaktpersonerna finns tillgängliga för att besvara frågor, dock med viss fördröjning, pga. pågående semesterperiod.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-13Lantmäteriet, Myndighetsgemensam verksamhet5845809