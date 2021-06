Verksamhetsutvecklare till företag i Knivsta - Adecco Sweden AB - Elektronikjobb i Uppsala

Prenumerera på nya jobb hos Adecco Sweden AB

Adecco Sweden AB / Elektronikjobb / Uppsala2021-06-29För vår kunds räkning söker vi nu en Verksamhetsutvecklare. Vår kund sitter i trevliga och moderna kontor i stationsnära läge i Knivsta.2021-06-29Adecco söker för kunds räkning en verksamhetsutvecklare till Knivsta. Starten kommer vara i mitten på augusti och pågå i minst 9 månader framåt eller längre. Det är ett konsultuppdrag där du kommer vara anställd av Adecco och arbeta heltid som konsult hos kunden. Som verksamhetsutvecklare ansvarar du tillsammans med verksamhetsutvecklingschef för verksamhetsutveckling, verksamhetsplanering, projektledning av utvecklingsprojekt och uppföljning av verksamhetsplaner. Tillsammans med ledningsgruppen arbetar du med omvärldsbevakning, framtagande av strategier och förankring av verksamhetsplaner. Du kommer ingå i en grupp av sex personer som arbetar med ekonomi, administration och verksamhetsutveckling och arbetar nära ledningsgruppen.I din roll som verksamhetsutvecklare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:Tillsammans med ledningsgrupp och chefsgrupp ta fram verksamhetsplaner för 2022.Rapportering av verksamhetsutveckling löpande under året.Projektledning av prioriterade utvecklingsprojekt, exempelvis införande av Microsoft 365.Ansvara för styr- och ledningssystemet (Stratsys).Stötta och vägleda alla avdelningar i utvecklingsarbetet.Om digVi söker dig som har avslutat en relevant högskoleutbildning, gärna med inriktning mot digitalisering. Vi ser helst att du har erfarenhet inom verksamhetsutveckling. Som person har du förmåga att entusiasmera och driva utveckling samt koordinera eget och andras arbeten. Vidare arbetar du strukturerar för att nå uppsatta mål.Viktigt för tjänsten är:Erfarenhet inom verksamhetsutvecklingGoda IT-kunskaperErfarenhet av styr-och ledningssystem (specifikt Stratsys är meriterande)Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skriftVi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighetOm ansökanRekryteringsarbetet till tjänsterna sker löpande. Du ansöker genom att registrera dig via formuläret nedan. Bifoga CV och personligt brev.Första steget i vår rekryteringsprocess är att du kommer få ett eller flera tester skickade till din e-mail. Adecco använder tester som en del i processen i syfte att göra en så kvalitetssäkrad och rättvis bedömning som möjligt. Ansvarig rekryterare går sedan igenom inkomna ansökningar kontinuerligt och gör ett första urval. Om du är en av dem som går vidare kommer du att bli kontaktad för en intervju.KontaktuppgifterHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: aziza.mehho@adecco.se via Adecco 010- 173 73 00.Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se OBS! Vi tar inte emot ansökningar via mail!Välkommen med din ansökan!SökordVerksamhetsutvecklare, Adecco, KnivstaVaraktighet, arbetstidHeltid VisstidFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-29Adecco Sweden AB5835901