Verksamhetsutvecklare med systemansvar - beslutsstöd
Sollentuna Kommun / Organisationsutvecklarjobb / Sollentuna Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sollentuna
2026-07-06
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Hjälp våra verksamheter att lyckas! Vi söker nu en verksamhetsutvecklare och förvaltningsledare för vårt beslutsstöd. Våra chefer och medarbetare ska ha ett förstklassigt stöd för att planera, följa upp och utveckla sin leverans och sina resultat. Stödsystemen ska vara lättanvända och hänga ihop med behov och arbetssätt – här behöver vi dig som kan utveckla och driva detta som en del av vårt kommungemensamma stöd.
Tjänsten är placerad vid planerings- och uppföljningsenheten på ekonomiavdelningen, en del av kommunledningskontoret. På vårt kommunledningskontor samlar vi många kompetenser och ska se till att nämnder och styrelser genomför de beslut som kommunfullmäktige fattat liksom att stödja övriga kontor i deras arbete. Ekonomiavdelningen leder och samordnar kommunens planerings- och uppföljningsarbete. Vi arbetar processorienterat och i nära samarbete med kommunens olika verksamheter.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Kommunen utvecklar sitt arbete med planering, uppföljning och kvalitet för att skapa integrerade processer och systemstöd som stärker styrning, prioritering och kontinuerliga förbättringar. Rollen innebär nära samarbete med verksamheter, chefer, specialister och kollegor inom planering, uppföljning, innovation och BI.
Du har en ledande roll i förvaltningen och utvecklingen av kommunens beslutsstöd, idag främst Stratsys, och stödjer verksamheterna i användningen av systemet. Du ansvarar för att planera, prioritera, vidareutveckla och följa upp systemstödet samt dess koppling till kommunens planerings- och uppföljningsprocesser. Systemet används även för kvalitetsarbete, arbetsmiljöarbete och riskhantering.
Arbetsuppgifterna är både strategiska och operativa och omfattar bland annat att:
samordna verksamheternas krav och behov samt vara kontaktperson mot leverantörer och vid behov leda upphandlingar ansvara för systemförvaltning, behörighetsadministration, utbildning och användarsupport ta fram instruktioner och säkerställa systemdokumentation delta i och driva utvecklings- och förbättringsprojekt omvärldsbevaka och bidra med utvecklingsförslag
Du kommer att ha många kontaktytor och samarbeten med chefer och verksamheter, och har stöd i vårt team där vi utvecklar kompetens och arbetsmetoder. Digitalisering och effektivisering är i fokus för att hela ekonomiavdelningen ska lämna ett förstklassigt stöd till kommunens verksamheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning exempelvis med inriktning mot offentlig förvaltning, IT, ekonomi alternativt flerårig arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi vill att du är nyfiken, har ett intresse för både processer och system, gillar utmaningar och vill ta ett stort eget ansvar. Du är utvecklingsorienterad och har stark egen drivkraft. Du har en förmåga att se helheten och är strukturerad och analytiskt med kommunikativ förmåga. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra människor, är social och lyhörd med förmåga att skapa goda relationer. Du vågar ifrågasätta, tänka nytt och arbetar med ständiga förbättringar.
Det är meriterande om du också har:
erfarenhet av analys, systemförvaltning eller controlling
arbetat med organisations- eller verksamhetsutveckling eller projektledning
erfarenhet av strategiskt och operativt arbete med styrning i koncerngemensamma ledningsprocesser i en offentlig verksamhet (t ex kommun),
arbetat med komplexa affärssystem såsom ekonomi- eller beslutsstödsystem
praktisk erfarenhet av arbete i Stratsys
erfarenhet av att ge användarstöd, informera och lära ut.Så ansöker du
I denna rekrytering använder vi inte personligt brev utan du får istället besvara ett par urvalsfrågor i och med din ansökan.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Urval och intervjuer kommer ske i mitten av augusti.
Vi erbjuder
Välkommen till Sollentuna – en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna Kommun
(org.nr 212000-0134), https://sollentuna.varbi.com
Turebergs Torg 1 (visa karta
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191 86 SOLLENTUNA Arbetsplats
Sollentuna kommun Jobbnummer
9993307