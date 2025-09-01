Verksamhetsutvecklare/IT-strateg
2025-09-01
Piteå är en trygg småstad med storstadens alla möjligheter. Med ett centralt läge mitt i den gröna omställningen, stark företagartradition och framskjuten position inom forskning ska vi bli en förebild för hållbar tillväxt och samhällsutveckling.
Kommunledningsförvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och ansvarar för flera kommunövergripande processer. Kommunledningsförvaltningens uppgift är att leda och samordna en mängd olika kommunövergripande uppdrag utifrån beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Utvecklingsteamet ingår i avdelningen Styrning och Ledning, enheten Ledningskansli. Utvecklingsteamet arbetar kommunövergripande med digitalisering och utvecklingsfrågor och är ett stöd till alla förvaltningar.
Arbetsuppgifter
Du tillsammans med kollegor inom utvecklingsteamet kommer att arbeta med kommunövergripande verksamhetsutveckling. Du kommer att jobba med uppdrag att utveckla, implementera och stödja verksamheter i olika metoder och modeller. Du utarbetar styrande dokument, stöttar verksamheter i sitt digitaliseringsarbete. Du kommer att arbeta med samordning av processer kring teknisk försörjningsstrategi för kommunledningsförvaltningen och kommunövergripande. Du kommer att ha rollen som kommunledningsförvaltningens IT-strateg vilket innebär att du arbetar nära både verksamhet och IT, och fungerar som en länk mellan organisationens behov och tekniska möjligheter. Din roll blir att kartlägga nuläget avseende teknik med fokus på kommunledningsförvaltningen samt att påbörja en försörjningsstrategi för kommunen initialt med fokus på kommunledningsförvaltningen.
Du blir en del av utvecklingsteamet inom kommunledningsförvaltningen, tillsammans med engagerade kollegor. Totalt består enheten av 24 medarbetare, varav 8 arbetar i utvecklingsteamet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av komplexa utvecklingsprojekt inom offentlig sektor. Du har en akademisk utbildning inom systemvetenskap, datavetenskap eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har kunskap om metoder för behovsinsamling och verksamhetsutveckling, som till exempel att leda workshops, utforma enkäter, genomföra processkartläggning och processutveckling. Du har goda kunskaper i svenska - det innebär att du kan producera rapporter och annat material på den nivå uppgiften kräver och att du uttrycker dig på ett pedagogiskt sätt så att mottagaren förstår.
Du har kunskap om digitala verktyg och teknologier och erfarenhet av arbete med digitalisering och innovation.
Du har en mål- och resultatorienterad inställning, kombinerat med uthållighet och en god känsla för samarbete och relationer. Då rollen innebär många kontaktytor och komplexa frågeställningar, är det också viktigt att du är trygg i din muntliga kommunikation, har helhetssyn och ett strategiskt perspektiv. Vi tror att du har ett analytiskt förhållningssätt, är strukturerad och har en naturlig fallenhet för att se samband, lösa problem och driva utveckling framåt. Du sätter upp och håller tidsramar.
Mer om tjänsten
Tjänsten är tillsvidare, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-21.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Kommunledningsförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs mer: www.pitea.se
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål.
Läs mer - Move to Piteå Ersättning
