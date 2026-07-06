Verksamhetsutvecklare AI
Värmdö Kommun / Datajobb / Värmdö Visa alla datajobb i Värmdö
2026-07-06
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Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Enheten för digital utveckling
Vill du vara med och forma hur AI används i framtidens kommunala verksamhet?
Hos oss får du en nyckelroll i att driva digital utveckling och omsätta generativ AI till konkret nytta för verksamhet, medarbetare och invånare.
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare med stark drivkraft och intresse för AI, förändringsledning och verksamhetsutveckling – någon som vill bidra till att skapa ett effektivare och mer värdeskapande arbetssätt i hela kommunen.
Vid enheten för IT-utveckling arbetar vi nära verksamheten för att skapa fungerande samspel mellan IT, digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi stöttar kommunens olika kontor med projektledning, metodik, styrning och utvecklingsinitiativ.
Du blir en del av avdelningen för IT och digitalisering, som ansvarar för strategiska IT-frågor samt tjänster inom utveckling, förvaltning, support och infrastruktur. Avdelningen består av 24 medarbetare fördelade på tre enheter.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en organisation som värdesätter kompetens, initiativförmåga och samarbete.
Ditt uppdrag
Som verksamhetsutvecklare inom AI och digital transformation arbetar du både strategiskt och operativt för att stödja kommunens verksamheter i deras digitala utveckling.
Du blir en viktig rådgivare och möjliggörare i arbetet med generativ AI och digital innovation. Rollen innebär att identifiera verksamhetsbehov, omsätta omvärldsbevakning till konkreta initiativ och bidra till långsiktiga strategiska beslut.
Du kommer bland annat att:
• Driva och stödja digitaliseringsinitiativ med fokus på generativ AI
• Säkerställa att AI-lösningar uppfyller krav på etik och regelefterlevnad
• Vara rådgivare till verksamhet och IT i frågor kopplade till AI och digital utveckling
• Arbeta med behovsanalys, kravfångst och beställarstöd
• Leda och stödja förändringsarbete och verksamhetsutveckling
• Utveckla gemensamma arbetssätt, processer och styrformer för digital transformation
• Identifiera möjligheter till effektivisering och kvalitetsförbättring
• Samla in och analysera omvärldsinsikter inom AI och digitalisering
• Inspirera och stötta chefer och medarbetare i utvecklingsinitiativ
• Bygga och utveckla goda samarbeten inom hela kommunen
Du fungerar som en brygga mellan verksamhet och IT och har en central roll i att skapa hållbara och verksamhetsnära lösningar.
Din erfarenhet
Minst 5 års arbetslivserfarenhet som verksamhetsutvecklare, senior projektledare, förändringsledare eller liknande roll som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har relevant akademisk examen inom systemvetenskap, datavetenskap eller motsvarande (minst 180 högskolepoäng) eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig, i kombination med för anställningen flerårig relevant arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av digitalisering där du har praktisk erfarenhet att tillämpa AI-verktyg för verksamhetsutveckling.
God kunskap inom informationssäkerhet, GDPR och AI-förordningen.
Mycket god förmåga att dokumentera och kommunicera ditt arbete på ett pedagogiskt sätt i tal och skrift på svenska
Mycket god förmåga att se och arbeta för helheten, kunna förstå och redogöra för komplexa sammanhang och processer
Vana att arbeta med att konkretisera idéer och behovsanalys samt även omvärldsbevakning
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, så som att du är engagerad, prestigelös och serviceinriktad. Vidare ser vi att du har en stor initiativkraft, självständighet och förmåga till problemlösning. Du kan etablera och bibehålla goda relationer med både kravställare och utförare inom kommunen. Du vill arbeta i en yrkesgren som är i ständig förändring och med varierande arbetsuppgifter, både självständigt och i grupp.
Det är extra meriterande om du har erfarenhet av:
• Arbete inom offentlig sektor, kommun eller myndighet
• Politisk styrda organisationer
• Processkartläggning och verksamhetsdesign
• Nyttokalkylering och tjänsteprissättning
Dina personliga egenskaper
Initiativtagande
Samarbetsförmåga
Tydlig
Strukturerad
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-07-06Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag. Intervjuer kommer att genomföras löpande från slutet av augusti.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Värmdö kommun (visa karta
)
134 37 GUSTAVSBERG Arbetsplats
Värmdö kommun Kontakt
Enhetschef för digital utveckling
Else-Marie Carlsson else-marie.carlsson@varmdo.se 08-57048300 Jobbnummer
9992907