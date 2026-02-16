Verksamhetsutvecklare
2026-02-16
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hudiksvalls kommun, Social och omsorgsförvaltning i Hudiksvall
Nu söker Kvalitetssäkringsteamet en engagerad verksamhetsutvecklare! Du får både korta och långa uppdrag av Social- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp.
Inriktning är framförallt mot Äldreomsorg, Funktionsnedsättning och HSL men uppdrag kan även förekomma inom andra delar av förvaltningen. Du kommer vara en direkt stödfunktion till chefer, verksamheter och enheter i deras utvecklingsarbete. Rollen innebär således både strategiskt och operativt arbete.
Du kommer ingå i Kvalitetssäkringsteamet som är en enhet för flertalet samlade stödfunktioner inom förvaltningen. Dina kollegor har olika uppdrag och tjänster med den gemensamma nämnaren att vi alla arbetar med kvalitetsfrågor. Du kommer ha flera nära kollegor bl.a. en kollega som arbetar som verksamhetsutvecklare riktad mot IFO.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare har du förmånen att ha kontakt och samarbeta med flera olika funktioner inom och utanför vår förvaltning. Arbetet och arbetsuppgifterna kommer att variera över tid, utifrån verksamheternas behov.
- Utredningar och utvärderingar, stora och små. Arbetsuppgifterna består bland annat av att samla in och sammanställa underlag för beslut, presentera kvalificerade analyser
- Projektledning i vissa utvecklingsuppdrag
- Du kommer att ha externa kontakter, omvärldsspana och samla in underlag från andra kommuner och myndigheter till exempel Sveriges Kommuner och Regioner samt Socialstyrelsen
- Driva verksamhetsnära utvecklingsarbete
- Hålla i internutbildningar till exempel social dokumentation samt sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
- Driva/samordna eller delta i olika arbetsgrupper till exempel äldreomsorgslyftet, språkkravet inom äldreomsorgen
- Göra och delta i processkartläggningar
- Bistå med administrativt arbete inom förvaltningen
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.Profil
Som du förstått av de beskrivna arbetsuppgifterna ovan är det ett brett och roligt uppdrag! För att lyckas i rollen som verksamhetsutvecklare ser vi att du har en examen som socionom, beteende- eller samhällsvetare, verksamhets- eller kvalitetsutvecklare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Då uppdraget bygger mycket på kommunikation, dokumentation och målgruppsanpassad pedagogik så behövs goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift samt goda kunskaper i Officepaketet.
Yrkeserfarenhet från ett eller flera verksamhetsområden (Socialtjänst; myndighet eller verkställighet) och erfarenhet av kvalitetsutveckling ser vi som meriterande.
I rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper. Som person är du flexibel, nyfiken och inlyssnande samt har förmåga att engagera och inspirera andra. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt mot uppsatta mål och att du därutöver är strukturerad och transparent i ditt sätt att arbeta.
Att du är driven, prestigelös och duktig på att samarbeta med andra ser vi som en självklarhet!
Om förvaltningen
Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv - för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
