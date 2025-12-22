Verksamhetsutvecklare
2025-12-22
Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1000 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 - varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Vård- och omsorgsförvaltningen har ett brukarorienterat synsätt - vi arbetar alla tillsammans för att ge brukaren en kvalitativ vård och omsorg varje dag. Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar omkring 400 stolta och engagerade medarbetare inom hemtjänst, vårdboende, funktionsstöd, hälso- och sjukvård. socialpsykiatrin samt myndighetsutövning. Hos oss kommer du arbeta med att ge våra invånare en god service och bidra till att nå kommunens mål.Publiceringsdatum2025-12-22Beskrivning
Vi söker en Verksamhetsutvecklare till Vård- och omsorgsförvaltningen i Forshaga kommun.
Som Verksamhetsutvecklare hos oss ingår du i förvaltningens stab där du arbetar nära förvaltningschef och verksamhetschef med kvalitetsarbetet.Dina arbetsuppgifter
Som Verksamhetsutvecklare arbetar du utefter politiskt uppsatta mål, förvaltningens kvalitetsarbete och verksamhetsspecifika frågor. Du kommer att ansvara för planering, organisering, genomförande och uppföljning av de utvecklings- och kvalitetsområden som verksamheten bedriver. Du genomför kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte inom förvaltningen. Vi använder oss av kvalitetssystemet Stratsys och du ingår i det centrala kvalitetsnätverket. I arbetet ingår det att samverka både internt och externt.
I rollen ingår att omvärldsbevaka såväl som att kvalitetssäkra arbetet med förvaltningens kärnuppdrag.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som verksamhetsutvecklare är du strukturerad och självgående, med förmåga att driva utvecklingsarbete från idé till genomförande och resultat. Du arbetar målinriktat och har en stark känsla för kvalitet.
Du har ett analytiskt och kreativt förhållningssätt och bidrar gärna med nya idéer och lösningar. Du har förmåga att skapa och behålla struktur även i komplexa processer, prioritera det som leder framåt och hålla deadlines. Du agerar professionellt även i pressade eller föränderliga situationer och har lätt för att se både helhet och detaljer.
Du trivs med att samarbeta med andra och har lätt för att skapa kontakt samt bygga relationer och nätverk. Du är lyhörd och kommunikativ och bidrar till delaktighet och dialog. Tjänsten kräver att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt anpassa ditt budskap efter målgrupp och situation.Anställningsvillkor
Du får chansen till ett spännande och varierande arbete i ett nära team med verksamhetschef och förvaltningschef. Vi står inför en spännande tid med omställningsarbetet till nya Socialtjänstlagen där du blir en nyckelperson.
Som anställd hos får du också ta del av förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, möjlighet till distansarbete och kontinuerlig kompetensutveckling.
För dig som inte bor i kommunen finns pendlingsmöjligheter med till exempel cykelväg längs Klarälvsbanan och buss från Karlstad. Som nyanställd inom Forshaga kommun får du även 500 extrapoäng hos Forshagabostäder, vilket räcker till att få en lägenhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% där provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse, önskvärt 1 mars.
Varmt välkommen med din ansökan!
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du https://www.forshaga.se/GDPR
